矽谷媽媽創桌遊 教導小孩同理心 獲四大獎

矽谷兩個全職媽媽Angel Liang（梁書榕，右）和Tina Wong（黃鑗淇，左）創造桌遊，藉由遊戲教導小孩同理心，獲得四大獎項。（記者江碩涵／攝影）

教育 孩子時，如何讓孩子更有同理心、理解人性、了解自我的情緒並建立自我價值觀，一直是個課題。矽谷兩個全職媽媽Angel Liang（梁書榕）和Tina Wong（黃鑗淇）原本就是高中同學，沒想到成立家庭後又住在同條街上，在教養小孩時也遇到同樣的煩惱，於是決定各自發揮專長創造了「Empower Empathy」桌遊，透過遊戲方式讓孩子學習，這套桌遊獲得了四項大獎，現在在募資平台上販售，下半年正式公開。

來自台灣的Angel和來自香港的Tina在德州 念高中時是超級好朋友，後來兩個人在分別在美國、亞洲各處，直到分別成立家庭後，透過臉書才發現彼此居然都住在東灣布利桑頓（Pleasanton），而且只隔一條街而已，讓她們的友誼又能持續。

Angel是教育心理博士，也有音樂和藝術學位，一直想將臨床和研究中的循證過的策略與方法，轉化為實用於家庭中的玩具教材；而Tina曾在知名高科技公司上班，除了MBA學位外，還有服裝設計和平板設計經驗，攝影作品也曾得過獎。

兩個人專長不同，卻都對兒童教育非常有興趣，尤其她們兩個家庭共有五個男孩子，兩人聊天時發現要如何讓小孩更有同理心，建立人格發展與價值觀，一直是個難題。於是兩人聊著聊著，就將她們的創意實現了，兩人合作創業成立TinySprouts，專注於兒童教育，並打造了第一個實體商品「Empower Empathy」桌遊讓孩子們可以玩樂，同時還能透過玩樂學習。

回想起創造桌遊過程，Tina說，每個作品都是她親自製作、手繪圖片，從一開始用印表機自己列印，做出第一個模型，接著找廠商製作，歷經了三年的過程，而圖片與內容也透過一次一次的討論，不斷精進，變成現在可以看到的模樣。

她們說，2018年決定創業後，從構思、研究、開發、設計、架網站、社交媒體、找廠商、品管、公關、運營管理、行銷等，全部都自己來，兩個人還要負責家裡小孩的生活起居，在家庭生活中找到兩人可以一起討論開會的時間，忙不過來。

Angel說，有趣的是，當時在尋找各家廠商時，經過各種條件的篩選，最後決定全部由台灣廠商負責，台灣人不但熱情、服務態度誠懇，而且做事細膩、自我要求高，廠商配合她們全部都使用最環保的方式開發產品，且疫情期間全球很多廠商都不供應了，但只有「Taiwan NO.1」，讓桌遊生產不中斷，許多外界人士摸到桌遊的品質無不大力讚賞，也成了推銷台灣，讓外人知道「Made in Taiwan」品質優良的好機會。

她們說，美國近來出現亞裔 仇恨的問題，因此更加堅定地認為創業選擇是對的，想透過這項使命來改變後代的幸福軌跡，讓孩子們可透過桌遊，傳播出正向的心理健康、控管好情緒、善待包容他人、欣賞寬容每個人的優缺點，在棘手的狀況下，做出適當得體的言行。

「Empower Empathy」 目前在募資平台Kickstarter 上推出（網址：https://www.kickstarter.com/projects/empowerempathy/empower-empathy），同時也獲得了2021 年創意兒童雜誌年度最佳桌遊獎（2021 Board Game of the Year Award of Creative Child Magazine）、2021 年員工最愛 Hot Diggity 獎、Tillywig Brain Child 獎、 Family Choice Award 2021等四項大獎，是外界所矚目的新創之星。TinySprouts預計最快下半年將在Amazon等各大零售平台上銷售。

每個作品都是Tina親自製作、手繪圖片，從一開始用印表機自己列印，做出第一個模型，接著找廠商製作。（記者江碩涵／攝影） 桌遊全部都Made in Taiwan，全部都使用最環保的方式開發產品，成了推銷台灣的最佳利器。（記者江碩涵／攝影）