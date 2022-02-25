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灣區華裔心理治療師疫情出新書 紀錄生命階段

記者江碩涵／灣區報導
江佳芸曾長期參與華人特殊兒童之友、安樂居等灣區華人為主的組織活動，圖為安樂居長者的藝術治療作品。（受訪者提供）
江佳芸曾長期參與華人特殊兒童之友、安樂居等灣區華人為主的組織活動，圖為安樂居長者的藝術治療作品。（受訪者提供）

心理治療一直以來都是華人社會較少關注的議題，尤其疫情造成人與人之間的疏離與生活困境，心理健康更顯重要。灣區華裔心理治療師江佳芸（Chia-Yun Chiang）不僅關注兒童心理問題，同時也透過與安樂居的長者互動，而記錄下長者們的心理狀態與發展。今年1月她與其他治療師共同出版新書「遇見：臨床藝術治療敘事」，紀錄各個生命階段所引發的議題、心理健康及發展等需求。

江佳芸現在在西海岸兒童診所（WestCoast Children's Clinic）擔任兒童青少年治療師，同時擔任北加州藝術治療協會委員、美國藝術治療協會期刊委員會委員。她之前曾長期參與華人特殊兒童之友、安樂居等灣區華人為主的組織活動，深刻了解華人兒童和長者在心理上面需要面對的課題。

她說，在安樂居看到許多華人長者雖然身體功能和心智退化，但在機構的安排下，仍能維持獨立性與健康，她當時也以安樂居為主要的心理研究對象，而與長者有許多的互動。

江佳芸在書中寫到，她意識到人從出生以來就不斷老化，在有限的生命裡，還有許多正面與感到歡喜的事，因為在「老」的過程中所累積的經驗，足以使人長出 許多智慧與洞察力，而這些也許是我們較為年輕時所沒有的。這些也都是她在安樂居所看到的現象，因此特地將安樂居寫作一個章節，讓台灣和華人讀者可以看到更多灣區華人、長者心理治療的過程與足跡。

除了長者外，江佳芸也相當關懷兒童心理，她目前也有許多灣區兒童的個案。她分析，疫情讓許多小孩因為被困在家中，沒有更多與外界接觸的機會，尤其是原本有學習障礙、生活困境或寄養家庭的孩子，將面臨更嚴重的心理壓力，也因為隔離，導致家庭內的衝突，如何面對寂寞和自我照顧，也都是她所關心的議題。

「遇見：臨床藝術治療敍事」收錄了14篇用藝術來陪伴和關照他人生命的故事，透過美國、加拿大、香港工作的台裔藝術治療師，以人本角度、敍事手法和臨床觀點寫下實務工作中所見證到的藝術療癒故事。

書中寫到的對象包含早療幼兒、創傷兒童、叛逆少年、身障成人、失落婦女、癌症病友、機構長者、臨終病人和其家屬及藝術墓園等。江佳芸說，這本書不像教科書，希望藉由這些故事，引發共鳴，也帶出更多社會與心理議題。

江佳芸（左三）不僅關注兒童心理問題，同時也透過與安樂居的長者互動，而記錄下長者們...
江佳芸（左三）不僅關注兒童心理問題，同時也透過與安樂居的長者互動，而記錄下長者們的心理狀態與發展。（受訪者提供）

華人 灣區 疫情

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