舊金山市政廳附近 三聲槍響 一人重傷

案發地附近，近舊金山市政廳，也是市內的交通要到，平日車流、遊客、公交站點匯聚於此。 （記者李怡/攝影）

舊金山 市政廳附近，近遊民 露宿場地週二發生槍擊 案，非盈利組織Urban Alchemy一名保衛街頭巡邏的大使遭槍傷，警方正在搜捕兩名被指涉嫌開槍的男子。因受害者拒絕向媒體透露姓名，目前還未有案件的最新進展和消息更新。

槍擊案發生於本週二下午3點50分，地點是位於舊金山亞洲藝術博物館南端Hyde街的一處遊民安全露宿點。據《舊金山紀事報》的描述，現場當時接連傳出三聲槍響，並有目擊者稱，兩名身穿連帽衣和戴著口罩的男子，事後朝市政廳方向逃走，其中一人手中拿槍。

目擊者稱，中槍的街頭大使，左肩下方被重傷，案發後他冷靜站於原地，等待警員前來，並錄取口供，隨後由救護車送醫包紮。

Urban Alchemy是營運安全露宿場地的非盈利組織，街頭大使一職又被稱為實踐者(practitioner)，在市府合約下負責巡邏田德隆區(Tenderloin)制止街頭破壞行為。有案件目擊者稱，這次的槍擊案，與遊民露宿場地無關，並不是遊民所為。

Urban Alchemy創辦人暨主任米娜(Lena Miller)向《紀事報》發出聲明表示，慶幸遇襲者傷勢不重，亦感謝他與其他大使每日所做的工作，同時感謝社區對大使們在危險環境下的支持。