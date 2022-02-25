北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

治安敗壞，又傳出華人女生遭搶皮包的案件。住在佛利蒙的柯小姐，25日中午到佛利蒙大的Costco購物後上車準備離開時，有一名男子走到副駕駛座的窗外問她「是否要離開？」柯小姐沒有多想便搖下車窗回應，沒想到男子在窗戶搖下後就動手搶奪她放在副駕駛座上的包包。柯小姐本能地拉著自己的包，歹徒發狠硬搶，包包的背帶都包扯斷，得手後立刻向後跑，跳上接應的轎車揚長而去。

柯小姐回憶，當時大約是中午12點快1點左右，她購物完準備離開時，發現有一台銀灰色的轎車堵在後面，「那時也沒有多想，因為在賣場停車場有人等車位很正常。」隨後就有一人走到副駕駛座，問她是否要離開？柯小姐便將車窗降下回應，未料那人就動手搶包。

她表示，搶包的歹徒大約30歲左右，但戴著口罩 因此也很難確定，不過族裔看似為墨裔。搶劫的時間很短暫，雖有拉扯但還是很快就被拿走，歹徒得手後就跳上車逃逸。而由於她的汽車鑰匙也在包包裡面，被搶後她的車子無法運作，只能留在原地報警並等朋友前來來幫忙。

柯小姐說，佛利蒙警察 很快就到場，做筆錄的同時也透露歹徒可能為慣犯，依據描述來看，跟先前別宗案件的受害者敘述很類似。警察也到賣場觀看視頻錄像，協助調查。

就在警方看視頻時，柯小姐的手機響起盜刷警示訊息，原來是歹徒企圖在附近的Nordstrom Rack盜刷她的信用卡，金額為1000多元。警察馬上轉去現場，但歹徒已經離開。所幸後來警方在Nordstrom Rack商場附近找到了被丟棄的柯小姐的包包，鑰匙等私人物品還在裡面。

「我是覺得有點大意，把窗戶放了下來。」柯小姐說，自己先前從沒遇過搶劫，只有在社交媒體的群組內看過類似的案件，沒想到這會發生在自己的身上，「而且我穿的很普通，包包也不是名牌，開Toyota的Prius而已。」

她說，希望大家能夠更提高警覺，防範類似的事件。另外也感謝佛利蒙警方的幫忙，效率很高。因為歹徒搶走了她的整個包，恐怕有她的地址，而警察特別到她家附近巡邏，讓人安心不少。