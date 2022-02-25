我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基輔仍在烏控制下 澤倫斯基：可能最後看到我活著

美國祭出的出口限制 將從這些層面制裁俄羅斯

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

記者李榮／佛利蒙報導
柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）
柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

治安敗壞，又傳出華人女生遭搶皮包的案件。住在佛利蒙的柯小姐，25日中午到佛利蒙大的Costco購物後上車準備離開時，有一名男子走到副駕駛座的窗外問她「是否要離開？」柯小姐沒有多想便搖下車窗回應，沒想到男子在窗戶搖下後就動手搶奪她放在副駕駛座上的包包。柯小姐本能地拉著自己的包，歹徒發狠硬搶，包包的背帶都包扯斷，得手後立刻向後跑，跳上接應的轎車揚長而去。

柯小姐回憶，當時大約是中午12點快1點左右，她購物完準備離開時，發現有一台銀灰色的轎車堵在後面，「那時也沒有多想，因為在賣場停車場有人等車位很正常。」隨後就有一人走到副駕駛座，問她是否要離開？柯小姐便將車窗降下回應，未料那人就動手搶包。

她表示，搶包的歹徒大約30歲左右，但戴著口罩因此也很難確定，不過族裔看似為墨裔。搶劫的時間很短暫，雖有拉扯但還是很快就被拿走，歹徒得手後就跳上車逃逸。而由於她的汽車鑰匙也在包包裡面，被搶後她的車子無法運作，只能留在原地報警並等朋友前來來幫忙。

柯小姐說，佛利蒙警察很快就到場，做筆錄的同時也透露歹徒可能為慣犯，依據描述來看，跟先前別宗案件的受害者敘述很類似。警察也到賣場觀看視頻錄像，協助調查。

就在警方看視頻時，柯小姐的手機響起盜刷警示訊息，原來是歹徒企圖在附近的Nordstrom Rack盜刷她的信用卡，金額為1000多元。警察馬上轉去現場，但歹徒已經離開。所幸後來警方在Nordstrom Rack商場附近找到了被丟棄的柯小姐的包包，鑰匙等私人物品還在裡面。

「我是覺得有點大意，把窗戶放了下來。」柯小姐說，自己先前從沒遇過搶劫，只有在社交媒體的群組內看過類似的案件，沒想到這會發生在自己的身上，「而且我穿的很普通，包包也不是名牌，開Toyota的Prius而已。」

她說，希望大家能夠更提高警覺，防範類似的事件。另外也感謝佛利蒙警方的幫忙，效率很高。因為歹徒搶走了她的整個包，恐怕有她的地址，而警察特別到她家附近巡邏，讓人安心不少。

柯小姐被搶時正是中午，賣場裡外人潮也不少。（記者李榮/攝影）
柯小姐被搶時正是中午，賣場裡外人潮也不少。（記者李榮/攝影）

警察 Nordstrom 口罩

上一則

學區擬大刪AP課程 舊金山家長不滿

下一則

舊金山市政廳附近 三聲槍響 一人重傷

延伸閱讀

佛利蒙社區慶農曆新年 促進族裔融合

佛利蒙社區慶農曆新年 促進族裔融合
聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦

聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦
加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視

加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視
悼念高慧民 佛利蒙燭光點點

悼念高慧民 佛利蒙燭光點點

失蹤史丹福護士 被發現陳屍佛利蒙

失蹤史丹福護士 被發現陳屍佛利蒙

熱門新聞

祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19
康寶在美國獨家代理澎湖漁產，且有全美郵寄服務，任何地方都能下單購買到來自台灣的海鮮。（記者江碩涵／攝影）

3主婦闖矽谷創業 進口生鮮美食「台味」電商火了

2022-02-20 02:17
柏克萊加大公共政策教授、柯林頓政府前勞工部長賴克表示，類似俄羅斯入侵烏克蘭這樣的國際危機總有失控風險。（取自柏加大官網）

普亭侵烏 柏加大教授憂：美俄或意外引爆核武

2022-02-25 02:19

超人氣

更多 >
谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學
為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」

川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍