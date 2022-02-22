北加美華慈心團體發現 新冠疫情讓人面對生死議題

美華慈心今年的志工服務已經展開，希望在社區強化臨終關懷的概念。（美華慈心提供）

長期在社區推動在美華人 社區生命末期服務的美華慈心關懷聯盟（CACCC），今年度的志工訓練已經啟動，未來將進入社區，宣導並幫助華人面對生死的議題。美華慈心創辦人陳明慧指出，新冠肺炎疫情 更讓人體驗到生死的無常，「許多人不得不面對生死的議題，在疫情的催化下，許多活動轉為線上，也更能觸及到過去比較少接觸生命末期議題的外州華人。」

美華慈心創立於2005年，使命是鼓勵在美華人以開放的心態探討生命末期的議題；接受死亡是生命自然的歷程；從事社區教育 宣導並訓練志工、照顧者和醫療專業人員；加強在美華人參與事前療護計畫及療護決定、提升重症和生命末期的療護品質等。協會長期製作中文資訊 ，轉介適合華人社區需要的機構，讓華人接觸到生命末期的各種資源。另外，美華慈心也以聯盟模式，與其他組織推動生命末期療護與服務。

陳明慧指出，死亡是所有人都避不開的事，只是華人傳統上比較避諱談生死。雖然在加州的華人普遍上多數已經比較了解生命末期、緩和療護、事前醫療指示等議題，但還是有許多外州的華人對於生命末期議題相當陌生。過去美華慈心的義工長期都會在社區推廣，但因為疫情的關係，無法實體服務，但也意外的因為網路無遠弗屆，接觸到更多的人。

她表示，今年又再訓練了來自各地多位志工，美華慈心也希望與美國醫療體系深化合作。一方面是因為主流對於華人的文化與信仰習慣的了解相對較少，再方面其實主流醫院也不是每一個部門對於生命末期的議題都很熟悉，「我們華人是除了美國少數族裔之中，除了西語裔最多的。主流也需要華人社區的服務，幫助華人更好地面對死亡。」

陳明慧表示，過去兩年志工沒有去現場服務病人，多是利用電話服務。而這一批訓練的志工，希望完成後能從事社區教育，或者成為活動中的講師，「臨終關懷的概念還是不夠普及。如果你問什麼叫『緩和療護』？可能九成的人都不知道。就算是講英文的人，問他什麼叫palliative care？也可能 七成的人不清楚pallative care。如果大家不曉得緩和療護能有什麼幫助的話，有需要時怎麼會要求緩和療護？」