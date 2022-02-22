聖荷西警局多部門合作 逮捕35名性犯罪者。（聖荷西警局提供）

聖荷西 警局性侵 犯調查部門日前宣布，在1月1日至2月14日的掃蕩行動中，共逮捕35名被通緝的罪犯。

警察局長馬塔（Anthony Mata）表示，其中的29名罪犯是由警局特殊行動小組經過一個月的協同配合，最終逮捕歸案的。這個特勤小組由MERGE特警、街頭犯罪小組、METRO城市特警、調查局秘密反應小組共同組成。其中五次行動為當場抓捕。在聖荷西市外也進行了兩次抓捕行動。

這35名被抓捕的罪犯都被指控犯有性犯罪，囊括了輕度的性侵犯到對未成年人強姦的重罪案件。嫌犯作案的時間最早可追溯到2016年。

聖荷西市議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）說：「這次行動的成功顯示了聖荷西警局各部門的奉獻精神，履行了警局追究暴力犯罪 者的責任。性侵犯案件因報案率低而臭名昭著，而在性犯罪案件中，逮捕率更是較低。希望這次行動可以幫助倖存者更好地康復，因為一些人已經為此等待了六年之久。希望這可以鼓勵更多的倖存者站出來進行報案。」

馬塔說：「我想感謝所有參與此次行動的警員，感謝他們為抓捕這些罪犯做出的巨大努力，是他們為性犯罪的倖存者帶去了希望。」