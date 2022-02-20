灣區紀念二二八 追求真相記取教訓 本省外省都有遇害

眾人默哀一分鐘，悼念死難者。（記者李榮／攝影）

今年是台灣二二八事件 的75周年，僑務委員李漢文與台灣論壇等組織，也在灣區 先啟動舉行活動。與會人士表示，228加深了台灣本省與外省的隔閡，也嚴重影響了台灣的社會。至今75年過去，追查真兇的聲音一直沒有停過，而無論本省籍還是外省籍，也都有人呼籲歷史應是借鑑、而不是用來作為持續對立仇恨、撕裂台灣的工具，「追求真相，但我們也要記取教訓，一起往前走。」

二二八事件發生在1947的2月27日。李漢文介紹，1947年2月27日時，因專賣局在台北市查緝私菸時，打傷菸販林江邁、誤殺市民陳文溪，引起社會爆發長久累積的憤怒，引起隔日2月28日的抗議。

當時民眾開始罷課、罷工，遊行 抗議、前往長官公署請願；然而卻遭到衛兵以機槍掃射。抗爭與衝突再次升高，台灣幾大都市爆發暴力事件，軍隊開槍鎮壓。民眾大規模反抗政府，本省人對外省人報復攻擊，政府軍則以軍隊鎮壓民眾。之後，台灣實施長達近40年的戒嚴與白色恐怖時期。

活動召集人李漢文指出，這幾年來在大家的努力之下，政府已經逐漸在進行轉型正義，像是現在於二二八紀念館裡，可以看到犧牲人民的資料，供大家瞻仰、回顧，也是希望憾事不要再發生，「台灣的自由、民主、人權都有在進步。但是，進步的當中，是不是真的每一位受害者的家屬都能滿意？是不是每個人都有被平反？還有待歷史評鑑。」

北加南灣台灣同鄉會長周信結指出，紀念二二八事件是台灣轉型正義重要一部分，「台灣由專制體制成功轉型自由民主的生活模式，可以說是由二二八事件開啟。當時主政的政黨以過去中國專制改朝換代的屠殺方式，用軍隊鎮壓以去除台灣的精英，建立威權體制。之後再用白色恐怖做為統治台灣基楚，再加上隨後對美麗島及對反對份子的強力鎮壓。政權在台灣成功實施了數十年的戒嚴統治。」

他表示，台灣人民在不畏鎮壓、於海內外追求民主過程中，有陳文成的犧牲、有美麗島事件領袖下獄、鄭南榕的自焚、李應元等人偷渡回台努力等，無數人的努力下才將專制政權轉變成亞洲最成功的民主故事，「在我們享受台灣現在的民主自由時，對二二八事件的紀念就是要提醒大家，尤其是年輕世代：台灣的前輩經歷的苦難及犧牲，民主自由是多麼得來不易。」

保台大聯盟召集人鄭武略指出，根據統計二二八事件殘殺了大約1萬8000到2萬8000人，而且其中很多受害者，並沒有經過公開審判程序，甚至還有的是被秘密處決。早年二二八是不能談的禁忌，經過一代一代的努力，才能有李登輝代表政府向受難者致歉、陳水扁把新公園更名為二二八和平紀念公園等意義重大的里程碑。

但他也說，這些雖然都是突破，「可是本來元兇呼之欲出，但無下文。在台北市最精華的地區有人去朝拜（可能的元兇）！追查真兇還有一段很長的路要走，否則（這個心結）永遠沒辦法解開。」

庫比蒂諾台中友誼城市會長胡威妮則指出，自己是外省第二代，小時候不太清楚二二八事件，一直到高中才有接觸；後來到了美國唸書時，有幾位學長在台灣是民主界的先輩，更進一步聽說了這段歷史。她認為，二二八事件的事實不能被壓抑，但最重要的還是向前看，台灣必須要和平、民族融合；而且，二二八事件時不僅台灣人被欺壓，很多外省人也受害。