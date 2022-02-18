我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注

舊金山市府慶虎年 醒獅打頭陣 民選官員用中文送祝福

記者李怡 ／ 舊金山報導
舊金山民選官員與亞裔社區領袖代表在市政府共同慶祝虎年農曆新年。(記者李怡／攝影）
舊金山民選官員與亞裔社區領袖代表在市政府共同慶祝虎年農曆新年。(記者李怡／攝影）

虎年農曆新年之際，舊金山全城慶祝活動不斷。 17日晚間舊金山市府舉辦慶虎年農歷新年活動，民選官員、社區領袖、亞太裔國家與中國駐美大使出席慶賀，並用中文送上虎年祝福。

慶祝活動在生龍活虎的醒獅表演中開始。市長布里德表示，本次的農歷新年慶祝，一方面是為表達官民團結共克時艱，一方面是表達舊金山的文化基調和包容性。她說，在同一個月份慶祝農歷新年和非裔文化月，明年可以把兩個節日合二為一來慶祝，以此來體現舊金山族裔團結的力量。

布里德感謝亞裔社區領袖代表鄭可欣、中華總會館余健全、中華總商會等，為推動亞裔社區發展作出的貢獻。

邱信福表示，自己非常榮幸成為第一個華人市府律師。看到在坐的多位華裔市府官員、AAPI國家大使、和亞裔社區領袖們共同慶祝虎年農歷新年，感嘆亞裔在舊金山可以團結一致，成為文化、政治、和歷史社會的共同體。

亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month)機構主席鄭可欣表示，每年5月是亞太裔傳統文化月，農曆新年的慶祝活動就是開始。 她透露今年5月的文化活動會非常豐富，除了有亞洲藝術博物館參與，一年一度的亞裔電影節(CAAM Fest)也會奉上精彩演出。

布里德、市議會議長華善頌、市議員陳詩敏、馬兆明等邱信福、舊金山市縣警局長宮本保羅和多名局級官員到場歡慶。 中國領事館、日本領事館、菲律賓領事館和韓國領事館官員到場。中華總會館及多個華裔社區代表出席。

多位民選官員也輪番用中文送上虎年新春的祝福。

亞裔電影 舊金山 華裔

上一則

華美銀行2021年財務表現強勁創下多項紀錄

延伸閱讀

舊金山激進教委遭罷免…疫期失焦、無能 損害學生權益

舊金山激進教委遭罷免…疫期失焦、無能 損害學生權益
以壓倒性票數 舊金山3教委被罷免

以壓倒性票數 舊金山3教委被罷免
金山3教委被罷免 市長布里德將任命新教委 壓力大

金山3教委被罷免 市長布里德將任命新教委 壓力大
舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務

舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務
布里德參加虎年團拜會 表達對華人社區祝福

布里德參加虎年團拜會 表達對華人社區祝福

熱門新聞

康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
陳楷雯(右)在團體賽上為美國對貢獻7分。(美聯社)

舊金山灣區花滑少女劉美賢、陳楷雯 衝擊冬奧金牌

2022-02-10 15:21

超人氣

更多 >
中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威14金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 挪威14金居首
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌