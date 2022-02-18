舊金山市府慶虎年 醒獅打頭陣 民選官員用中文送祝福
虎年農曆新年之際，舊金山全城慶祝活動不斷。 17日晚間舊金山市府舉辦慶虎年農歷新年活動，民選官員、社區領袖、亞太裔國家與中國駐美大使出席慶賀，並用中文送上虎年祝福。
慶祝活動在生龍活虎的醒獅表演中開始。市長布里德表示，本次的農歷新年慶祝，一方面是為表達官民團結共克時艱，一方面是表達舊金山的文化基調和包容性。她說，在同一個月份慶祝農歷新年和非裔文化月，明年可以把兩個節日合二為一來慶祝，以此來體現舊金山族裔團結的力量。
布里德感謝亞裔社區領袖代表鄭可欣、中華總會館余健全、中華總商會等，為推動亞裔社區發展作出的貢獻。
邱信福表示，自己非常榮幸成為第一個華人市府律師。看到在坐的多位華裔市府官員、AAPI國家大使、和亞裔社區領袖們共同慶祝虎年農歷新年，感嘆亞裔在舊金山可以團結一致，成為文化、政治、和歷史社會的共同體。
亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month)機構主席鄭可欣表示，每年5月是亞太裔傳統文化月，農曆新年的慶祝活動就是開始。 她透露今年5月的文化活動會非常豐富，除了有亞洲藝術博物館參與，一年一度的亞裔電影節(CAAM Fest)也會奉上精彩演出。
布里德、市議會議長華善頌、市議員陳詩敏、馬兆明等邱信福、舊金山市縣警局長宮本保羅和多名局級官員到場歡慶。 中國領事館、日本領事館、菲律賓領事館和韓國領事館官員到場。中華總會館及多個華裔社區代表出席。
多位民選官員也輪番用中文送上虎年新春的祝福。
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