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加州總檢察長籲拜登政府修改淨水法案 應對氣候變化

記者劉先進／屋崙報導
加州總檢察長邦塔與多個州總檢察長組成聯盟，督促拜登政府廢除川普時期大幅削減「淨水法案」保護範圍的規則，擴大法案對全美水道的保護範圍，解決氣候變化的影響。（記者劉先進 ／翻攝）
加州總檢察長邦塔與多個州總檢察長組成聯盟，督促拜登政府廢除川普時期大幅削減「淨水法案」保護範圍的規則，擴大法案對全美水道的保護範圍，解決氣候變化的影響。（記者劉先進 ／翻攝）

考慮到美國西部繼續面臨毀滅性的乾旱天氣，加州總檢察長邦塔與多個州總檢察長組成聯盟，督促拜登政府廢除川普時期大幅削減「淨水法案」（Clean Water Act）保護範圍的規則，擴大法案對全美水道的保護範圍，解決氣候變化的影響，實現社區的環境正義。

「淨水法案」對「美國水域」（waters of the United States）的定義，有利於從聯邦層面控制水污染，保持水域的完整性。雖然「淨水法案」使全國的水質得到極大的改善，但其首要目標還沒有實現。全美的許多水域仍受到污染。

根據2020年川普任總統時期制定的規則，全美一半以上的濕地和至少18%的河流沒有得到聯邦保護。加州等西岸各州受到的打擊更大，由於2020年的規則，35%的溪流被剝奪了聯邦保護。這些規則，導致該法案制定的目標更遙不可及，威脅到整個流域，包括480萬哩的河流和1630萬畝的非洪泛區濕地。2020年5月，加州和紐約領導的聯盟提起訴訟，挑戰川普制定的規則。

加州總檢察長邦塔與多個州總檢察長組成的聯盟，支持拜登政府撤銷2020年規則，並敦促拜登政府採用一個更具保護性的美國水域定義，考慮到環境正義和氣候變化，讓法案和科學、法律相一致。

該聯盟表示，所有美國人都有權獲得清潔的水，用於飲用、娛樂以及維持生活和經濟活動等數不勝數的用途，但許多最脆弱和不堪重負的社區，仍然無法獲得這一基本資源。更頻繁、更嚴重和更不可預測的天氣事件，導致水質和水量而不斷變化。「美國水域」的新定義，必須基於對氣候變化後果的考慮。

邦塔表示，在經歷了一月份的乾涸後，加州似乎不太可能避免另一場毀滅性的乾旱。隨著氣候變化的影響日益嚴重，乾旱情況只會惡化。對西部地區來說，這意味著越來越多的水道全年都不流動。聯邦環保局和陸軍部隊對美國水域的定義必須反映這一現實。他敦促拜登政府迅速採取行動，擴大淨水法案下的受保護水域，考慮到環境正義和氣候變化的影響。

州水資源控制委員會主席埃斯基韋爾（E. Joaquin Esquivel）表示，根據州法律的規定，州水務委員會擁有保護水域的廣泛權力，但美國水域的定義對於有效實施加州的水質計畫至關重要。由於2020年的規則，委員會的監管計畫，經歷了大量的中斷，且代價不菲。恢復早期的美國水域定義，將確保這些計畫有持之以恆的穩定性，以幫助加州應對乾旱和氣候變化的影響。

「淨水法案」對「美國水域」（waters of the United State...
「淨水法案」對「美國水域」（waters of the United States）的定義，有利於從聯邦層面控制水污染，保持水域的完整性。（取自美國環保局官推）

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