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聖荷西市長選舉 望與總統選舉同步

記者王子涵╱聖荷西報導
如果通過，下一任聖荷西市長的任期將從四年縮短為兩年，同時當選市長將有機會再競選兩個任期。（記者王子涵╱攝影）
如果通過，下一任聖荷西市長的任期將從四年縮短為兩年，同時當選市長將有機會再競選兩個任期。（記者王子涵╱攝影）

聖荷西選民近期將決定是否將市長選舉改期至總統選舉年進行。聖荷西市議會日昨以10比1的投票結果，將最終決定權交給6月7日參與加州初選的選民們。如果該提案以簡單多數的方式通過，那麼聖荷西下一任市長的選舉時間將從2026年提前至2024年。下一任市長的任期也從四年縮短為兩年時間，同時當選市長將有機會再競選兩個任期。

正在競選市長的市議員戴維斯（Dev Davis）是唯一投反對票的。他表示，更改選票所花費的61.7萬元經費可以用在其他地方。戴維斯說：「我們可以更好地將這筆錢用於奇數年的投票工作，以提高選民的投票率。這不僅僅是為了市長競選，而是服務於所有投票率較低的地區。」

其他市議員則表示，將市長選舉與總統選舉同步的目的就是為了提高選民的投票率。市議員斐麗(Pam Foley)最初在2019年反對這個提議，但以微弱優勢失敗了。在今天的投票中，她投下了贊成票。

「從那時起，我仔細考慮了這個提議，發現這有利於選民參與投票活動。這是一場競爭激烈的比賽，我們拼盡全力就是為了得到更多選民的支持。」

聖荷西現任市長李卡多（Sam Liccardo）最初也反對更改2019年的選舉時間，並在2020年再次提出反對意見。不過他最終放棄了反對票，並責成憲章審查委員會（The Charter Review Commission）考慮這個提議。憲章審查委員會是個由23名成員組成的，專門審查市府治理架構，並就憲法改革征求社區意見的委員會。所有成員一致支持更改市長選舉的時間。

聖荷西州立大學政治學教授，憲章審查委員會成員帕西瓦爾（Garrick Percival）發現，將市長選舉與總統選舉同步，將可以增加15萬至16萬的選票。

市議員馬漢（Matt Mahan）較為中立，認為無論是改期還是保留市長選舉時間都有好處。「總統選舉會讓地方選舉的關注度大大下降，我認為讓大家關注到全國和地方選舉是同樣重要的。但我也同意，這樣可以增大投票率。」

市議員、市長候選人佩拉雷茲（Raul Peralez）也投下了贊成票。「確保更多的人參與投票是對於城市發展有利的事情。保持一個完整的四年任期是必要的，但如果這是改期市長選舉的後果之一，我完全可以接受。」

另一市長候選人，聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）沒有做出評論。

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