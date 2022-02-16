8孩母親被拴鐵鏈 交大校友實名連署求真相

一名八孩母親被鎖鏈困鎖，在海內外都引起廣大關注。（網路截圖）

今年農曆春節之前，中國江蘇徐州豐縣一名八孩母親被鎖鏈困鎖的視頻流出，引起海內外民意巨大關注。徐州相關部門針對這一事件的4次通報，前後說法不一，漏洞百出，難以令人信服。事情延燒後，2月15日時，北京 大學的100名校友發出公開信，要求立即對豐縣的鐵鏈母親事件展開調查， 給人民一個真相、還社會一個公正。隨後，中國人民大學、浙江大學、四川大學和北京清華大學的校友也發出呼籲。

在灣區 工作的上海交通大學校友梅玫和姚向宇，15日也在交大硅谷校友群中發出呼籲，邀請各地來自交通大學的校友實名連署。截至16日美西時間下午4時30分，已經共有96名來自上海交大、西安交大、北京交大和西南交大的校友參加簽名連署。其中從85歲的交大退休 老教授，到2019年剛剛畢業的年輕交大學子。

他們在呼籲書中指出，徐州鐵鏈母親的悲慘遭遇，「挑戰了基本的人倫道德」，深深刺痛了大家 ，讓人感到無比震驚、悲傷，和憤怒，「而徐州政府過去十幾天來應對這一事件的敷衍、遮掩甚至撒謊，更是點燃了越來越多民眾心中的怒火。」

因此，他們提出七點的呼籲：一、徹查並公開徐州鐵鏈母親事件真相，過程中要有媒體監督。二、依照法律，立案追究，嚴懲在徐州鐵鏈母親及其他綁架、販賣、非法囚禁、虐待、強女兒童過程中的相關犯罪、瀆職人員。三、依法嚴整綁架、販賣、非法囚禁、強姦、殘害婦女兒童的犯罪，切實保障婦女兒童最基本的免於生活在恐懼的權利，把監控頭用在保障民眾安全的民生上。

四、修改立法，收買與販賣同罪。五、在受害人被販賣、收買的過程中，凡是幫助維持受害人受拘禁、受強制、受侵犯狀態的行為，都視為是販賣或者收買的共同犯罪行為，一律按刑法規定追究刑事責任。六、收買的婦女、兒童產生的婚姻、收養關係無效。七、收買地政府承擔救濟責任。收買婦女、兒童行為發生地的地方政府對受害人承擔救濟責任。救濟標準參考國家賠償標準，期限為自被拐賣、收買之日至被解救之日。地方政府怠 於提供救濟的，受害人或監護人可按照國家賠償的申請程式主張權利。

發起者之一，上海交大校友梅玫說，她自己也是母親，也有女兒，連日來為徐州鐵鏈母親，以及因此浮現到公眾視線的更多被拐賣的婦女兒童的遭遇悲憤不已。16日上午，呼籲書初稿發出後，有校友建議，在呼籲書上不要用「拐賣」一詞，「因為這是赤裸裸的綁架、販賣、非法拘禁，虐待和強姦！我深有同感，立即將原本的拐賣，更正為綁架、販賣、非法拘禁， 虐待和強姦。」

她表示，交大校友將持續關注徐州鐵鏈母親的進展，並邀請社會各界繼續發聲，追問、質疑和挖掘，直到真相浮出的那一天，解救徐州鐵鏈母親和其他被綁架和販賣的婦女兒童，嚴懲瀆職或犯罪的相關責任，制度性保障婦女兒童免於恐懼的最基本的人權底線。