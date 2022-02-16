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三個歐巴桑矽谷創業進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

記者江碩涵／南灣報導
康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）
康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

不少人發現，愈來愈多台灣精緻的農漁貨、麵包甜點等食品進口到北加矽谷，不僅造福當地華人，一解華人思鄉情緒，同時也加強台美之間的經濟往來，創造更多貿易機會。北加康寶食品（Combo Market）三個創辦人都是家庭主婦出身，當初成立康寶食品是為了滿足「吃的需求」，沒想到事業一路茁壯，成了台灣食品網購大平台，未來她們還想努力將台灣食品推廣到美國主流市場，讓更多人可以吃到台灣食品，認識台灣的美好。

康寶食品三位創辦人都是媽媽，當初移民來矽谷時都是相夫教子的家庭主婦。創辦人之一Sophia說，雖然美國的超市有魚也有菜，但若想吃整尾鱸魚或特殊農產加工品，還是只能往華人超市跑，而華人超市的選擇不多，2017年在臉書社團聊天時，意外地認識另兩位創辦人Amy和Grace，三個人聊起天來一拍即合。

三個人在台灣時，其實都上過班。Sophia以前是老師，Amy以前是護士也曾做過科技業進出口貿易，Grace在台灣做網頁設計，剛好各有長才，也都有共同的理想與目標，三個歐巴桑就從家庭主婦的身分大變身，一起開創事業第二春。

從念頭萌芽到行動，三人只花了半年的時間就做到了。他們從零開始，最先要租個冷凍倉儲空間，接著找台灣的出口貨運公司，然後正式進冷凍貨櫃來賣生鮮食品，工程非常浩大，一開始沒有做過生鮮進出口生意的她們，也只能一邊工作一邊修正自己的腳步。

原先透過臉書等網路平台，採取團購模式，讓消費者購物後來領貨，而滿額的消費者，則是直接送貨到府。草創時期沒有員工，就只有她們三個人，貨櫃卸貨、送貨，全都由三個歐巴桑自己來，常常送貨送到晚上深夜，連門牌都看不清楚了。

康寶食品從團購模式，一路走向電商，而除了零售外，其實也將貨品鋪送到華人超市和網路超市，讓更多消費者可以從各處接觸到他們的商品。疫情對康寶的影響最大，也是讓康寶的零售正式走向網路化的契機。

她們表示，疫情時許多人都有購物需求，也需要送貨到府，訂單量大爆炸，不僅三個人包貨送貨到天昏地暗，連比較大的孩子都要跳下來幫忙當司機送貨，最顛峰時期，康寶員工高達八人，日以繼夜的不斷地在送貨，於是他們決定將原先的團購改向為電商模式，讓消費者更容易下訂單，也讓流程更順暢。

她們說，疫情影響到的不僅是消費者的消費方式，同時也影響到海運貨櫃價格與速度。以往冷凍櫃一整櫃約四千元，到港時間約一個月，受到海運壅塞、工人短缺影響，現在貨櫃已漲到兩萬五千元，到港時間至少拖延至兩個半至三個月，成本大幅提升。

不過也因為疫情，許多人無法回家，想買家鄉味食品的意念就更深了，再加上網購平台暢旺，康寶食品的銷售額度也大幅度提升。尤其康寶在美國獨家代理澎湖漁產、哈肯鋪麵包及台灣精緻農漁產食品，消費者回購率相當高，現在又推出全美郵寄服務，更能讓東岸、中西部的消費者可以買到台灣食品，最遠還曾接過來自外州的訂單，像是阿拉巴馬州、夏威夷等地。

除了佛利蒙倉庫外，康寶食品去年開始在矽谷庫比蒂諾也開了門市。三個創辦人說，目前康寶食品批發給超市的占比約六、七成，零售僅三成，但未來希望能打進美國主流市場，讓康寶食品進入美國超市，讓更多人認識到台灣食品，吃到台灣食品的美味。

康寶在美國獨家代理澎湖漁產，且有全美郵寄服務，任何地方都能下單購買到來自台灣的海...
康寶在美國獨家代理澎湖漁產，且有全美郵寄服務，任何地方都能下單購買到來自台灣的海鮮。（記者江碩涵／攝影）
康寶食品事業茁壯，成了台灣食品網購大平台，想要各種生鮮農漁貨，都能買得到。（記者...
康寶食品事業茁壯，成了台灣食品網購大平台，想要各種生鮮農漁貨，都能買得到。（記者江碩涵／攝影）

華人超市 疫情 矽谷

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