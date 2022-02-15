矽谷貧富差距正在擴大 前10%人口掌握近75%資產

矽谷 聯合發展協會（Joint Venture Institute for Regional Studies）15日記者會上表示，根據即將發布的矽谷年度指數報告顯示，矽谷地區的貧富差距正在擴大，該地區近一半的兒童所在的家庭，只能勉強度日。

協會主席漢考克（Russell Hancock）表示，收入和財富的差距是令人難以置信的，並且差距正在逐步增大，疫情 大流行更是助長了這一趨勢。

根據最新的報告，矽谷前四分之一的人口占該區超過92%的財富，前10%的人口坐擁75%的財富。去年矽谷地區居民平均年收入為17萬元，中位數為13.8萬元，高於全國水平的兩倍以上，但該地區服務業工人的年收入僅為3.1萬元而已。

「經濟學家會告訴你，如果矽谷是一個國家的話，這樣的財富差距將被認為是政治不穩定的因素。」漢考克說。

報告顯示，大約三分之一的矽谷家庭不能夠自給自足，他們需要政府或社區的援助才能勉強度日。矽谷地區的最低工資標準普遍高於加州 其他地區，但仍不能滿足大多數家庭的需求。

「在矽谷，即使拿到最高水平的最低工資標準，生活也將很困難。」漢考克說，「一個兩人家庭的成員，需要每人每小時賺取18.5元，才能支付最基本的食物、住房和交通。」

矽谷的經濟被科技業所主導，疫情後的經濟復甦也從科技業開始。漢考克表示，該地區在疫情大流行期間所失去的15萬個職缺已全部重新聘用，甚至還多出1.5萬個職缺。科技業人口占總勞動人口的比率已從25%提升到29%。

去年，矽谷和舊金山的科技公司市值為140億元，而科技四巨頭蘋果、Alphabet、特斯拉和Meta占其中的近一半。去年所進行的商業併購活動多達32起，比本世紀任何一年都要多。不僅僅大公司在過去一年獲得了巨大收益，在過去四年裡，矽谷至少誕生了超過2000多家創業公司，共同推動了整個地區的商業發展。