選舉出怪招 北加亞裔市議員用對手名架網域 以假亂真

潘安東尼反譏，是蒙塔諾數位方面不行。（記者李榮／攝影）

密爾比達 市今年要重新選舉市長，雖然表面上平靜，在私底下暗潮洶湧。已經表態競選的現任副市長蒙塔諾（Carmen Montano）發現，另一位亞裔 市議員潘安東尼使用「Carmen Montano」的名字註冊網域名，然後將該址導向自己的網站。對此，聖他克拉拉縣處表示，安東尼此舉恐違反網路隱私 法（cyber piracy law）。

蒙塔諾指出，自己是在本月初發現有一個網域名為carmenmontano.com的網站，但並非她所設立。點進該網站後，卻被重新導向進入潘安東尼的個人網站「standwithphan.com」，因此向聖縣地檢處檢舉。地檢處副檢察官蔡斯（John Chase）回應蒙塔諾，地檢處初步還不確定此舉是否涉及刑事反罪；不過，潘安東尼的行為似乎違反了網路隱私法，蒙塔諾可以提起民事訴訟。

蔡斯後來就此事已經聯繫潘安東尼，希望潘安東尼停止使用蒙塔諾名字的網域。後來「carmenmontano.com」已經不再導向潘安東尼的個人網站。然而，如果在搜尋引擎谷歌搜尋，仍能查到。

密爾比達市長的職位是兩年一選，今年的選舉會在11月舉行。蒙塔諾雖非亞裔，但與華人社區往來密切，早已表態參選，希望接任現任市長陳理查（Rich Tran）的位置。潘安東尼則並沒有正式宣布參選市長，不過許多社區人士預料，潘安東尼可能將出來角逐。

現任的陳理查則將轉而競選市議員的席次，並且他已經與蒙塔諾結盟，背書蒙塔諾競選市長。

聖荷西信使報（San Jose Mercury News）就潘安東尼與蒙塔諾的網域爭議詢問潘安東尼。潘安東尼回應：整件事根本是蒙塔諾搞不清楚網域怎麼運作所造成，「她要競選一個矽谷城市的市長，但卻不知道網域名稱是怎麼弄，非常好笑。」潘安東尼還進一步譏諷，蒙塔諾在數位方面不行，不會註冊網域。

蒙塔諾的正式競選網站為carmenmontano4mayor.com。她批評潘安東尼的行為不道德，「根本找不出有合理的解釋，這是一種身份竊盜，我的名字是我的身份。」

蒙塔諾強調，自己是成熟、且專業的公僕，已經服務社區超過15年，但從來沒有見過、也沒碰過如此怪異的事情。