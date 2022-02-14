舊金山市長布里德 為低收入家庭提供地方稅抵免服務

布里德宣布為低收入家庭和個人，提供地方稅收抵免和免費稅收準備服務，以幫助他們減輕生活負擔。 （記者李怡/攝影）

2月14日，舊金山 市長布里德和人力服務中心 (SFHSA) 宣布，免費稅務中心將幫助符合條件的舊金山居民（包括無證和移民家庭 ）申請地方、州和聯邦稅收抵免，例如兒童稅收抵免、舊金山低收入 家庭抵免和收入所得稅抵免服務。

免費稅務中心將幫助符合條件的舊金山居民（包括無證和移民家庭）申請地方、州和聯邦稅收抵免，例如兒童稅收抵免、舊金山低收入家庭抵免，和收入所得稅抵免服務。 2021 年舊金山家庭總收入不超過 66,000 美元的申報者，將有資格獲得此項免費服務。

根據政策規定，符合條件的工薪家庭，可以獲得有史以來最大的兒童稅收抵免，連同家庭信貸 (WFC) 以及其他稅收抵免和聯邦救濟金等，個人和家庭，或可以獲得數百甚至數千美元的返還。

布里德說道，受到疫情大流行的影響，打擊最嚴重且難以維持生計的家庭，可能不知道他們可以從稅收抵免中獲得多少的優惠。這項報稅服務，不僅可以幫助符合條件的個人免費報稅，還可以幫助工薪家庭申請其他的退稅和稅收抵免，此項政策可以幫助更多的家庭減輕一些負擔。

舊金山是少數幾個提供當地信用 WFC 的城市之一。由於 COVID-19 大流行的影響，許多的工薪家庭，出於維持生計的狀態，WFC 為有孩子的中低收入家庭提供高達 250 美元的當地稅收抵免，以幫助減輕生活負擔。工薪家庭可以通過申請其他退款和抵免，作為納稅申報表的一部分，有可能獲得高達 9,600 美元的返還。

通常，最需要這些退稅的人最不可能提交和申請退稅，包括低收入家庭、有色人種家庭和單身母親家庭。為了讓舊金山人更容易報稅，SFHSA 將從 3 月 7 日開始在兩個地點提供免費稅務援助，並與社區組織合作，幫助更多人。可登錄網站 https://www.sfhsa.org 預約免費稅務援助。