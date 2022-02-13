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浪漫騙局灣區聖他克拉拉縣受害最多 長者常是受害者

李榮
浪漫騙局愈來愈猖獗，而長者是最容易遭騙徒針對的族群。（記者李榮／攝影）
浪漫騙局愈來愈猖獗，而長者是最容易遭騙徒針對的族群。（記者李榮／攝影）

2月14日是情人節，也是傳統上愛侶慶祝節日、很多人在情人節的前後都更渴求愛情。聯邦調查局（FBI）的數據發現，網路上各式的浪漫騙局（Romance Scams）愈來愈普遍。去年聖他克拉拉縣是灣區之中，浪漫騙局案件數量最多、損失也是最高的縣。而且值得注意的是，年長者經常是浪漫騙局的受害者，必須特別留心。

依據聯邦調查局的網絡犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）資料顯示，2020年時，聯邦調查局舊金山轄區的受害者因浪漫騙局相關案件，被騙的總金額為3500萬元；但是到了2021年時，同區域被騙的總金額，已經高達6400萬美元。

聯邦調查局指出，在灣區內受害者最多、損失總金最大的縣是聖他克拉拉縣。緊接著是舊金山縣，以及阿拉米達縣。

依照聯邦調查局的統計顯示，雖然浪漫騙局的受害者個年齡層都有，但是年長者是最容易被針對的目標，「去年，受害者人數最多的年齡層是60歲以上者，共有193人被騙，損失超過1800萬元。」

聯邦調查局表示，騙徒是在網路上建立虛假的身份，在獲得受害者信任以後，便開始行騙。騙徒通常會要受害人寄送金錢，或以投資為名要求金錢或者虛擬貨幣。騙子有時候會提出騙人的投資機會、或是虛假的網站取信被害人。等到受害者將真金白銀匯入投資、騙徒可能會先給一些甜頭、讓受害者好像看到帳上獲利，甚至能取出一小部分的利潤，藉此讓受害人愈陷愈深，大量入金。等到受害人想要提款出金時，騙徒就會用各種理由搪塞，最終消失。

聯邦調查局呼籲，民眾一定要小心網路上的各種浪漫騙局。千萬不要輕信網路讓認識的人所稱的「投資」良機、不要輕易匯錢給單純從網路認識的朋友，也不要太相信網友。另外，不要隨便將自己的銀行帳號、社會安全號碼、護照等證件影本隨便交給網路認識的人。

聯邦調查局也提醒，民眾在網路分享自己生活時最好謹慎，因為騙徒可能從社群媒體的公開資訊，推敲出被害人的生活情況，進而精進話術來行騙。同時，民眾在上網交友時，如果遇上陌生人搭訕，最好能夠先查一下照片是否為盜圖，以及相關資訊是否可疑，「交友要慢慢來、最好多問問題互相了解。如果對方看起來太完美，沒兩下就想要你私聊，就需要多注意。」

聯邦調查局表示，如果與網路上的對象相約見面，但是後來對方又總以各種理由稱無法前往，通常是不好的徵兆，「如果已經認識幾個月，但總是有各種理由沒法見到真人，你有很好的理由懷疑對方。」

聖他克拉拉市警局指出，現在網路交友非常盛行，如果要與網友見面，建議要事先告知自己的朋友、最好自行開車前往並約在公共場合。約會時注意飲酒適量，而且要「相信直覺，一感覺到不對就趕緊結束。」

投資 灣區 舊金山

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