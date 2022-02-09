加州取消室內戴口罩要求 聖他克拉拉縣：暫不跟進

聖他克拉拉縣指出，目前暫時不跟進州府放寬室內口罩要求。（記者李榮／攝影）

隨著新冠肺炎 感染人數曲線的下降，加州衛生官員日前宣布，將於16日起對於接種疫苗 者，取消強制要求配戴口罩 的要求，但在學校仍須戴口罩。包括聖馬刁縣等11個灣區的縣市也於9日發出聲明，將配合州府取消室內口罩令的指引。不過，聖他克拉拉縣府9日上午召開記者會，宣布聖他克拉拉縣將暫時維持室內必須配照口罩的規定，預計聖縣要再過幾周才會解除。

聖他克拉拉縣表示，聖縣將繼續根據疫苗接種、住院率和病例率等的數據指標，判斷新冠肺炎可能帶來的風險，並且決定是否、以及何時取消室內口罩要求。

聖縣衛生局指出，除了聖縣以外，洛杉磯縣也宣布不會立即取消當地的口罩要求。

聖他克拉拉縣府表示，聖縣在去年十月份時，就宣布了取消室內口罩要求的標準。不過，由於目前的疫情狀態與病毒導致重病的情況不同，必須更新先前Delta變異病毒株在社區中傳播時所採用的指標，以反映當前情況，「那就是Omicron比Delta更不構成嚴重疾病和住院的風險。具體而言，縣府之前的指標是根據美國疾病管制與預防中心的緩和標準，要求新病例的七天平均值約為150或更低。現在，更新後的指標（其實稍微提高），是允許縣內新病例的七天平均值為550或以下至少一周時，可以取消室內口罩要求。」

聖他克拉拉縣表示，取消口罩要求的指標有三：每日七天平均新增病例要低於550以下，持續至少一周；根據縣衛生局長的判斷，縣內因新冠肺炎的住院率要低且穩定，以及八成的縣居民完全接種疫苗。目前只有八成居民接種疫苗這一項標準達標。

聖他克拉拉縣表示，儘管自一月份的高峰以來，總體病例率已顯著下降，但新冠肺炎繼續廣泛傳播，並且病例率仍高於一月Omicron高峰之前、疫情大流行中的任何時間。目前，聖縣七天平均病例數為每天1922例，處於美國疾病管制與預防中心社區傳播的最高水平。住院率也同樣居高不下，而且還沒有下降。

此外，州政府雖然將於2月16日取消全面室內口罩要求，但2月16日之後，州衛生命令將繼續要求在許多例外的環境中，實施室內口罩令。包括所有 K-12學校、托兒所、大眾運輸、醫療機構、庇護所、監獄和長期照護機構等，都還是必須配戴口罩。

「我們必須繼續根據新冠肺炎給我們社區帶來的風險做出決定，期待盡快取消室內口罩要求，但不會讓弱勢群體面臨過度風險，」聖他克拉拉縣衛生局長科迪（Sara Cody）指出，室內全面戴口罩對於保護社區至關重要，尤其是年長者或免疫功能低下的社區成員。另外，繼續在室內戴口罩也應該讓我們的病例率繼續迅速下降。