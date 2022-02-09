北加奧克蘭關停合併11校 學委嗆「明天就提訴訟」

屋崙學區因為財政危機要關停學校，大批學生和家長反對。（記者劉先進 ／攝影）

儘管社區強烈反對，儘管有兩名教師絕食抗議，北加州屋崙 （也譯奧克蘭）聯合學區 委員，在9日淩晨1时還是投票 決定，在未來兩年內關閉或合併11所學校。其中，兩所學校今年關閉，明年關停五所。

在學委投票前，公眾進行了8個小時的評論和辯論，情緒高昂。到投票時，仍有1000多名社區成員登錄到Zoom會議上，希望舉手提問。

幾位學委對最初關閉或合併16所學校的決議提出了多項修正，以縮減學校名單。最終，學委通過了決議的修改版本。具體內容為，在未來兩年內關閉或合併11所學校。在今年關閉Parker K-8和Community Day School。明年關停的五校分別為：Korematsu Discovery Academy, Carl Munck Elementary, Grass Valley Elementary, Horace Mann Elementary, and Brookfield Elementary。

另外，學委決定，將RISE Community Elementary和New Highland Academy合併，砍掉La Escuelita K-8和Hillcrest K-8學校的6到8年級。

學區關停或合併學校的理由是，35%的校園招生不足，維持如此之多的學校的開放，在財政上不合理。 在過去20年中，由於各種因素，至少有1萬5000名學生離開屋崙學區。但屋崙仍有80所學校，為3萬3000名學生服務。和屋崙類似的佛利蒙聯合學區，學校數量只有屋崙的一半。

根據舊金山紀事報報導，由於不斷增加的債務和9000萬的預算缺口，屋崙學區面臨著財政全面崩潰或加州接管干預的困境。学区表示，合併學校是唯一出路。

學委哈欽森（Mike Hutchinson）強烈反對關停學校。他表示，「你們剛剛向社區宣戰，我打算帶頭衝鋒，明天就會提起訴訟。」