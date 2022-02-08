舊金山緊急聘用百名公共衛生人員 解決職務空缺問題

布里德說，快速招聘證明，當消除官僚主義並積極解決城市最緊迫的需求時，是可以做出真正、切實的改變，並更快地提供服務。（記者李怡/攝影）

舊金山 市長布里德、舊金山公共衛生部 (SFDPH) 和人力資源部 (DHR) 本月8日宣布，作為田德隆區（Tenderloin ）90 天緊急聲明的一部分，加快招聘公共衛生人員的申報已完成 50% 以上，有 100 名公共衛生人員入職，其餘 100 名工作人員有望趕上 3 月份的招聘截止日期。與常規的六個月招聘時間相比，在兩個月內填補了 200 名公共衛生人員的職位空缺。

SFDPH 和 DHR 在 田德隆區緊急狀態 下啟動了精簡招聘。布里德於 2021 年 12 月宣布，以解決田德隆區遊民因吸毒過量而死亡的危機，使田德隆區進入緊急狀態。因此SFDPH 和 DHR 正在簡化招聘流程，以便快速填補衛生人員的職位空缺。如果沒有緊急聲明，按照舊金山市目前的招聘流程，200 名工作者至少需要六個月。這 200 個空缺的職位包括行為健康臨床醫生、藥劑師、衛生工作者，和其他可以建立擴展行為健康服務的人。

布里德說，隨著我們繼續推進應急響應和努力解決田德隆地區的公共衛生危機，至關重要的是要配備必要的人員，為需要的人提供即時的支持。快速招聘證明，當消除官僚主義並積極解決城市最緊迫的需求時，是可以做出真正、切實的改變，並更快地提供服務。她說，我感謝公共衛生部和人力資源部的每一個人，感謝他們確保實現既定目標的堅定承諾。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說，在過去的兩年中，舊金山面臨著兩次前所未有的重疊公共衛生緊急事件，即 COVID-19 大流行和毒品 注射過量。儘管我們的資源已經擴大到，滿足城市的衛生健康需求，但目前的狀況是衛生工作工作人員短缺。填補空缺職位並提拔和留住優秀的員工，才能夠為 Tenderloin 社區的人們，提供需要和應得的優質護理服務。

人力資源總監卡羅爾·伊森 (Carol Isen) 表示，通過緊急招聘，能夠加快招聘所需員工，以支持田德隆社區的運營，並幫助和防止不必要地死於毒品過量。通過與公共衛生部密切合作，能夠僱傭急需員工的同時，也保證在招聘過程中的公平和公正。此緊急招聘方式，曾在應對疫情大流行的初期，採取了類似的做法，並做到了在 45 天或更短的時間內僱用了約 200 名護士。