我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你國家

解禁了 紐約州「室內強制口罩令」 明將宣布不再延長

舊金山緊急聘用百名公共衛生人員 解決職務空缺問題

記者李怡 / 舊金山報導
布里德說，快速招聘證明，當消除官僚主義並積極解決城市最緊迫的需求時，是可以做出真正、切實的改變，並更快地提供服務。（記者李怡/攝影）
布里德說，快速招聘證明，當消除官僚主義並積極解決城市最緊迫的需求時，是可以做出真正、切實的改變，並更快地提供服務。（記者李怡/攝影）

舊金山市長布里德、舊金山公共衛生部 (SFDPH) 和人力資源部 (DHR) 本月8日宣布，作為田德隆區（Tenderloin ）90 天緊急聲明的一部分，加快招聘公共衛生人員的申報已完成 50% 以上，有 100 名公共衛生人員入職，其餘 100 名工作人員有望趕上 3 月份的招聘截止日期。與常規的六個月招聘時間相比，在兩個月內填補了 200 名公共衛生人員的職位空缺。

SFDPH 和 DHR 在 田德隆區緊急狀態下啟動了精簡招聘。布里德於 2021 年 12 月宣布，以解決田德隆區遊民因吸毒過量而死亡的危機，使田德隆區進入緊急狀態。因此SFDPH 和 DHR 正在簡化招聘流程，以便快速填補衛生人員的職位空缺。如果沒有緊急聲明，按照舊金山市目前的招聘流程，200 名工作者至少需要六個月。這 200 個空缺的職位包括行為健康臨床醫生、藥劑師、衛生工作者，和其他可以建立擴展行為健康服務的人。

布里德說，隨著我們繼續推進應急響應和努力解決田德隆地區的公共衛生危機，至關重要的是要配備必要的人員，為需要的人提供即時的支持。快速招聘證明，當消除官僚主義並積極解決城市最緊迫的需求時，是可以做出真正、切實的改變，並更快地提供服務。她說，我感謝公共衛生部和人力資源部的每一個人，感謝他們確保實現既定目標的堅定承諾。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說，在過去的兩年中，舊金山面臨著兩次前所未有的重疊公共衛生緊急事件，即 COVID-19 大流行和毒品注射過量。儘管我們的資源已經擴大到，滿足城市的衛生健康需求，但目前的狀況是衛生工作工作人員短缺。填補空缺職位並提拔和留住優秀的員工，才能夠為 Tenderloin 社區的人們，提供需要和應得的優質護理服務。

人力資源總監卡羅爾·伊森 (Carol Isen) 表示，通過緊急招聘，能夠加快招聘所需員工，以支持田德隆社區的運營，並幫助和防止不必要地死於毒品過量。通過與公共衛生部密切合作，能夠僱傭急需員工的同時，也保證在招聘過程中的公平和公正。此緊急招聘方式，曾在應對疫情大流行的初期，採取了類似的做法，並做到了在 45 天或更短的時間內僱用了約 200 名護士。

舊金山 緊急狀態 毒品

上一則

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

延伸閱讀

農曆虎年郵票 舊金山市政廳首發 200多人出席

農曆虎年郵票 舊金山市政廳首發 200多人出席
舊金山市長布里德撥款470萬 支持華埠小商業

舊金山市長布里德撥款470萬 支持華埠小商業
紐森、布里德看球賽 未戴口罩再挨批

紐森、布里德看球賽 未戴口罩再挨批
布里德上網秀照片助威 49人隊惜敗

布里德上網秀照片助威 49人隊惜敗
田德隆緊急狀態後 遊民中心開放 可供洗熱水澡

田德隆緊急狀態後 遊民中心開放 可供洗熱水澡

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20

超人氣

更多 >
被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大
歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」

歸化選手壓力大 谷愛凌奪金風光背後 被酸「不知感恩的美國孩子」
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說