北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

又發生種族歧視 的事件！在灣區華人 眾多的桑尼維爾，一名擔任HOA管理委員會理事的華人彭先生，日前在開線上管理會發言後，竟遭其他住戶傳簡訊，內容罵他是「白痴」、「很笨」、「不會講英文幹嘛要去當管理委員會理事？」，「開會時除了你之外大家都很痛苦」、「你難道不知道說不好英文讓你自己在大家面前難堪嗎？」。該名無理的鄰居還用「Ching Chong」等詞嘲弄彭先生，並要他「滾回你的國家（Go back to your country）。」

彭先生表示，他是2018年來灣區，約一年前搬入現在的小區，當時志願參與管委會。事發當天是在開會時，他聽到一些英文的縮寫，因為不了解含義所以請主持人說明，但會議之中沒有爭執、也沒有人對此表達疑義。另外，他也在當天管委會中提出，近來包裹被偷的情況特別嚴重，建議社區可以考慮設置一個大型的共用郵箱，讓住戶訂購的包裹可以有一個公用的收件處。事實上，身為軟件工程師的他，先前就已經寫出一個程序作為郵包互助的暫時解決方案，程序讓住戶之間可以互相即時通知包裹寄送的情況，社區裡也有半數以上的人在使用。

彭先生指出，他並不知道傳訊息的究竟是哪位鄰居，查詢號碼後發現是網路上的虛擬號碼。經查，社區裡並沒有住戶是用這個號碼登記，估計傳訊者是另外申請一個虛擬號碼傳出這些歧視的文字。簡訊的內容文句有部分不太通順，還刻意用「黑鬼」等貶抑詞形容華裔的他，判斷對方應該是故意的，故佈疑陣避免文句的慣用方式被人查出源頭。

他表示，收到簡訊後感覺被威脅，因此向管理委員會舉報，同時也向警方報案。不過管理委員會表示，沒有辦法查出是哪位鄰居所發；警局方面他則是先提出書面的報案。

彭先生說，自己住的小區在95051的郵編、社區算是新的建案，鄰居大部分是中國人，沒有想到還發生這種歧視的事件，「（碰到這種事）你覺得怎麼樣呢？我是認為怎麼會有這樣的人？在灣區這邊我住的算是很新的小區，沒想到還有這種人，以後會不會對華人造成危險？會不會再偏激一點幹出別的事情？」

他說，其實回想之後才聯想到，先前他的家門口有人貼了條子，自己的垃圾桶也曾遭破壞，懷疑這些事件可能有關連，「門口貼條子的內容具體我沒有仔細看，但垃圾桶被人弄了，應該是故意的。」

彭先生說，或許目前對方的行為只算是「仇恨事件」，還不是「仇恨犯罪」，但是這些行為還是完全不能接受。希望這類的仇亞心態能夠被制止，避免更進一步的惡化。