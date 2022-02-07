薩拉度加箱根園慶祝農曆新年 推廣多元文化。（記者李榮／攝影）

位於薩拉度加的箱根園（Hakone Estate and Gardens）總占地約18英畝，也是西岸最具歷史的正統日式花園之一，已經有超過百年的歷史。負責維護的箱根園基金會其中一個重要的使命之一，就是推廣不同族裔的文化創意及交流。基金會指出，雖然因為新冠肺炎 病例高升，今年無法舉辦實體大型農曆新年聚會慶祝活動，但是基金會仍會決定藉由舉行線上聚會說故事、講解過年文化，並且在箱根花園內舉辦中國新年創意展覽，同時還推出中國新年福袋等方式，介紹中國新年，促進族裔之間的交流與瞭解。

事實上，薩拉度加箱根園其實並非是日裔、甚至不是亞裔 所建造，而是一位白人當時在舊金山看到日本 風格的建築的設計後，決定在薩拉度加打造一個具有日本特色的度假園區。多年來箱根園幾經易手，薩拉度加市政府幾十年前將整個園區買下，並交由箱根園基金會負責營運。也因為箱根園風格獨具、文化底蘊別具風味，很受社區民眾的歡迎，許多灣區民眾常帶著一家人前往箱根園，並參加箱根園的會員。而章子怡、鞏俐等人多年前主演的電影「藝伎回憶錄」也是在箱根園取景。

箱根園基金會副主席、薩拉度前市長加朱淑玲介紹，箱根園也並非只有日本風格，而有許多跨文化的元素包含在其中，每年園區也都在許不同背景的文化重要節慶時，舉辦慶祝活動。像是農曆春節時箱根園傳統上就會配合慶祝，不過今年因為新冠肺炎疫情，必須改變形式。

她表示，今年箱根園將於2月12日（本周六）下午五時至6時，舉辦線上聚會說故事。活動透過Zoom舉行，Meeting ID：884 7755 5111；Passcode ：187248。另外，也會在周間的上午10時至下午4時，以及周末的上午11時至下午4時開放園區，展示關於中國新年的展覽，歡迎民眾參加。箱根園地址：21000 Big Basin Way, Saratoga。