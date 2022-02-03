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新書「入境大廳」紀錄異國生活 書寫遊子心情

記者江碩涵／灣區報導
「入境大廳」這本書講述跨國移動過程中，安頓身心的小故事，對旅外的人來說，特別有共鳴。（時報文化提供）
「入境大廳」這本書講述跨國移動過程中，安頓身心的小故事，對旅外的人來說，特別有共鳴。（時報文化提供）

在異國生活一直是許多人的夢想，也是移民者曾走過的路，但這兩年來遇到疫情，在各國間自由進出反而難以達成，在異國生活的人們，同樣也面臨到「回家很遠」的孤寂感。美國伊利諾大學香檳分校傳播與媒體學博士陳偉棻，今年初出版了「入境大廳」一書，不僅記錄旅居在外的點點滴滴，同時也寫下了她走過美國、香港、英國的日常生活，以及每一段遷移，對故鄉與異鄉的自白，成了移民者的心路寫照。

陳偉棻現在任教於英國英格蘭中部一所綜合大學。她說，當初會寫這本書，主要是紀錄她從2011年離開台灣後，在美國、香港、英國生活的心境與記事，美國是她最一開始旅外生活的起點，當時念書拿了Fulbright獎學金，這個獎學金的受獎人畢業後不能直接留在美國，必須回到台灣住滿兩年，才能回到美國工作，從拿到博士後開始，就成了她不斷旅居在外的起點。

她回憶，當時因為拿獎學金在美國留學，反而在美國的日子都沒有機會到處看看美國，只留在大學城中與論文奮鬥，而且也因為獎學金制度關係，讓她當初去美國就知道，畢業後不能留下來，所以她不是典型的「來來來，來台大；去去去，去美國」的代表，也無法畢業後在美國找工作、辦簽證、移民美國。

陳偉棻從伊利諾大學博士畢業後，先去了香港擔任教職，接著又到了英國，開啟她全球移動的生活。她回憶，讀書時期沒什麼機會在美國其他地方玩耍，反而工作後，因為開會等機會，有機會回美國看看其他城市的樣貌，例如舊金山，對她來說印象相當深刻。

她說，以前在伊利諾大學，固定待在大學城內，所以不知道美國的樣貌，第一次到了舊金山就被舊金山城市風情給迷上，她花了短短半天，逛了漁人碼頭附近景點，當了純粹的觀光客，體會了她許多朋友所提到的舊金山灣區風情，也才知道美國城市原來對於好區與不好的區有所分界，移民到美國許久的人的生活方式。

對於許多移民的人來說，離開自己的家鄉到一個全新未知的地方重新開啟生活，不僅有著很大的挑戰，也常常會自我反覆思索這段旅程。而這段內省的過程，沒有走過這條路的人很難體會，而走過這條路的人們，也會因為生活背景的各種不同，而有不同的感受。

目前仍居住在英國的陳偉棻說，「入境大廳」這本書就是在講述這段跨國移動過程中，安頓身心的小故事，出門在外的人多少都會有共鳴。「入境大廳」書裡就談到她過往搬家的經驗、遇見的人、對台灣的回憶、以及漂泊的感覺，書裡也有一些溫暖段落，尤其近期因為疫情影響，許多人都面臨一樣的壓力，這本書希望能給有類似經驗的人們更多療癒。

「入境大廳」曾獲得2021年紅樓詩社第六屆「拾佰仟萬出版贊助計畫」第二名，並於2022年1月在台灣出版，同時也出了電子書，方便更多旅外者、移民者可以閱讀。

美國伊利諾大學香檳分校傳播與媒體學博士陳偉棻，今年初出版了「入境大廳」一書，不僅...
美國伊利諾大學香檳分校傳播與媒體學博士陳偉棻，今年初出版了「入境大廳」一書，不僅記錄旅居在外的點點滴滴，同時也寫下了她走過美國、香港、英國的日常生活。（陳偉棻提供）

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