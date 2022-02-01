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北加一水療中心槍響 女槍手射傷1男後 自殺身亡

記者劉先進／屋崙報導
北加屋崙美麗湖附近、人流密集的Grand Ave 614號的Kume Spa水療中心，1日上午10時許發生槍擊。一名柏克萊女子身亡，一名男子受重傷。（電視新聞截圖）
北加屋崙美麗湖附近、人流密集的Grand Ave 614號的Kume Spa水療中心，1日上午10時許發生槍擊。一名柏克萊女子身亡，一名男子受重傷。（電視新聞截圖）

北加屋崙（也譯奧克蘭）美麗湖附近、人流密集的Grand Ave 614號的Kume Spa水療中心，1日上午10時許發生槍擊。一名柏克萊女子身亡，一名男子受重傷。警方說，兩人均在中心工作。槍擊案並非隨機射殺，但並未公布有關槍手和受害者的資訊。

根據KTVU電視台報導，水療中心一名員工說，這名女子在店鋪營業前進入中心，向一名男性員工開槍，然後將槍口對準自己。

兩名受害者被發現身中槍傷，並送往附近的醫院。女子因傷勢過重而死亡，但沒有立即確認身分。警方說，男性受害者情況危急。據悉，子彈打穿了鄰近一家咖啡店的牆壁。視頻顯示，大量警員在水療中心周邊調查。

屋崙警局發言人阿姆斯特德（Kim Armstead）在推特上的一段視頻中說，接到報警並到達現場後，員警迅速拉起警戒線，以處理活躍的槍手情況。但通過初步調查，警方不認為這是一起隨機的暴力行為，也沒有對社區成員構成威脅。

警方表示，嫌犯的麵包車內有一隻狗，車內還可能有其他線索。阿拉米達縣動物控制中心追蹤解救了這隻狗。槍擊事件的動機仍不清楚。警方表示，知情者可致電510-238-3426。

事發的Grand Ave遍布商店和餐廳，人流密集。去年11月，在同一道路上，市民戴維斯（Eric Davis）試圖阻止一起汽車盜竊案時被殺。嫌疑人是一輛黑色豐田RAV4車的乘客。警方還沒有宣布逮捕嫌犯。

槍擊 屋崙 奧克蘭

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