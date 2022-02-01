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4人華埠胡椒噴霧襲擊 華人見義勇為

記者劉先進／屋崙報導
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進 ／攝影）
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進 ／攝影）

2月1日下午1時許，屋崙華埠9街和Franklin街一家酒莊出現襲擊事件。4個非裔男女在酒莊內購買彩票，出現爭執，怒罵華人愚蠢，在現場亂扔東西。華人東主Aaron要求4人離開。他們去而復返，連續辱罵種族歧視的話語，繼續亂丟酒店物品。有數個華人和2個路邊的目擊者試圖見義勇為阻止，被劫匪連續用胡椒噴霧噴中眼睛，酒莊一名工作人員也被噴霧襲擊。

此時有華人取出用於防身的胡椒噴霧還擊。好在幾個被襲擊的民眾都沒有受傷，身體並無大礙。東主Aaron表示，這4人行為粗野，疑似帶有槍枝，情況非常危險。屋崙警局快速趕到場處理。台山同鄉會華埠社安隊本來聚餐慶祝大年初一開年，從固定崗哨得知突發情況後，連忙停止午餐，跑到現場幫忙，緩解衝突，提供翻譯等服務，並安慰受害者。本報記者現場目擊警方處理過程。目前，4個攻擊者中，有3人被警方逮捕，1人離開。

受害者Danny·周說，事發時，他在酒莊門外抽煙，目擊這一過程。4個非裔，包括3女1男，先到酒莊內，要求購買3元一張的刮刮樂彩票，但當時並無此種彩票。因為此事，4人罵罵咧咧，亂扔東西。東主Aaron要求4人離開。4人先悻悻而去。然後再跑回來，繼續亂扔東西，還口出狂言，有明顯的種族歧視。他當時和路邊的兩人，出手阻止，結果對方的胡椒噴霧噴到眼睛。

另一被襲擊的華人、目擊者龍先生表示，4個攻擊者當時買彩票不成，工作人員回答，可以買其他面額的彩票。不知為何，4人就開始辱罵說，華人愚蠢。隨後亂扔東西，將現場弄得混亂不堪。被東主趕出去後，又跑回來，並見人就噴胡椒噴霧。數個見義勇為的民眾也被襲擊。見到對方攻擊，華人這邊也有人拿出防身的胡椒噴霧噴回去。

酒莊東主Aaron說，這4人明顯是來鬧事的，買彩票不成，就開始罵人。他還看到其中一人疑似帶有槍械，好在警方及時趕到，沒有出大事。

目擊者沃龍倫（Tom Walonen）和Net告訴本報記者，在中國新年的頭一天，這些人跑到華埠鬧事，說出種族歧視的話語，還用胡椒噴霧襲擊人，這是明顯的種族仇恨犯罪，絕對不能接受。兩人看到事發情況後，馬上出手阻止，沒想到沃龍倫被噴中衣服，Net也被噴中眼睛。

本報記者下午1時許隨華埠社安隊趕到現場時，3個襲擊者正在和沃龍倫爭吵。其中一個男性襲擊者，還將身上的黑色夾克脫了，甩在地上，試圖挑釁沃龍倫鬥毆。社安隊隊員馬上隔開雙方，警方也介入並分別單獨問話。社安隊負責人馬作林和其他義工，在現場安慰Danny·周，並鼓勵他到時出庭作證，讓犯罪者受到應有的制裁。Danny·周向警方展示，自己被噴霧噴中後，眼睛泛紅，好在沒有大礙。救護人員提醒他，要仔細清潔眼睛，多注意休息。

Danny·周表示，總共有4個嫌犯，有一人逃走。經過一番詢問，警方將3個嫌犯一一逮捕。

警員萊德（Josiah Ladd）表示，考慮到新年第一天，警方已加大警力，在華埠巡邏。事發時，警員正在華埠另一邊巡邏，得知有人報警後快速趕到現場。目前案件正在調查中。警員L. Tran則告訴東主Aaron，案件初定3月初過堂。

華人Danny·周被人用胡椒噴霧襲擊，眼睛泛紅。（記者劉先進 ／攝影）
華人Danny·周被人用胡椒噴霧襲擊，眼睛泛紅。（記者劉先進 ／攝影）
台山同鄉會華埠社安隊趕到事發現場，幫忙緩解衝突。（記者劉先進 ／攝影）
台山同鄉會華埠社安隊趕到事發現場，幫忙緩解衝突。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙警員在現場調查案情。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙警員在現場調查案情。（記者劉先進 ／攝影）
（記者劉先進 ／攝影）
（記者劉先進 ／攝影）

華人 華埠 種族歧視

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