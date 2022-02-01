我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙警遭槍殺之後 犯罪率飆升之際 拜登周四赴紐約視察

美股連漲3天 擺脫動盪1月 投資人眼波從Fed轉到財報

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

李榮
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

聯準會明白表示今年利率將上升，高多少會影響房屋買家的購買力。但是，也有專家認為，灣區買家普遍富裕，能夠承受利息增加帶來的負擔；而另一方面來說，近來許多買家由於預期漲息，反而加緊入市，使得原本就已緊俏的市場更添競爭。

聯準會已經表示今年將增加利率，而且是不排除每次會議都加息。依照聖荷西信使報報導，過去一個月來，由於利率增加，已經導致房屋買家的每月貸款還款金額上漲了近7%。隨著之後的利率繼續上漲，房地產買家的負擔將會更為沈重。

在2021年12月23日時，30年期的平均房貸利率為3.05%；但是到了今年的1月27日，已經增加至3.55%，達到新冠肺炎疫情以來最高的情況。

雖然利率增加會影響房地產的可負擔性，然而，許多灣區地產經紀人認為，利率增加所造成的影響，對於灣區的很多買家來說，差別並不太大。因為，大部分的灣區地產買家本來就是高收入，屬於富裕的階層。這些人在做貸款時，本身就是非常合格的借款方，能夠承受利息增加後的負擔。

JVM Lending貸款公司業者福爾西斯（Jay Voorhees）就表示：「我多數的客人很有錢，他們借款沒問題。」

他進一步舉例，以50萬的房屋貸款為例，利率每增加一個跳動點，每月的還款金額大約會增加150元。對於灣區動輒上百萬、甚至數百萬元房屋來說，這點增加的金額並不算太嚴重。事實上，灣區9個縣在2021年時，獨立屋的中位價已經達100萬元，而在舊金山縣、聖他克拉拉縣，以及聖馬刁縣，獨立屋的中位價更是超過150萬美元。

報導指出，在灣區高房價的環境之下，多數買家都必須符合超過97萬800元、「鉅額貸款」（jumbo loan）的資格。而要獲得這種貸款，必須通過嚴格的財務審批，然而貸款成功後，這些貸款的利率通常也較低，可能比普通貸款低0.5個百分點。

當然，並非所有人的經濟條件都如此優渥。灣區原本的房價就非常昂貴，在利率升高的情況之下，恐怕使得許多家庭更難負擔購買自己的房屋。加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的數據就顯示，在十年前，大約有45%的家庭可以負擔一套獨立屋；但是時至今日，每5戶灣區家庭，只有1戶能夠負擔中位價格的獨立屋，也就是僅20%的家庭夠有足夠的夠買力。

依照房地產網站Zillow估計，在舊金山和東灣，2021年房價比起先前上漲17%，從原本的117萬美元上漲至137萬元。南灣矽谷的聖他克拉拉縣，房屋中位價格也同樣上漲17%，從131萬元上漲至154萬元。

Zillow的資深經濟學家塔克（Jeff Tucker）指出，利率上調比原先的預期更為突然，但是美國的房價還是持續飆高。包括市場庫存低、首次購房者加入購買，以及需要更多空間的換房族需求增加等，都是推動房產價格攀高的因素。

塔克認為，其實以目前的利率來說，還是處於很低的水平，而由於對未來利率是否還會繼續上調的不確定性，反而影響了買家心裡，可能促使了、更多買家入市，「畢竟買家也不清楚利率將會漲到什麼境界。」

利率 貸款 灣區

上一則

華人新春歡聚 衛生局發建議：勿忘防疫

下一則

4人華埠胡椒噴霧襲擊 華人見義勇為

延伸閱讀

「虎風虎膽」慶虎年 灣區49位藝術家聯展

「虎風虎膽」慶虎年 灣區49位藝術家聯展

聖縣收緊規定 醫療機構須24小時內通報病人新冠檢測

聖縣收緊規定 醫療機構須24小時內通報病人新冠檢測
金山灣區中華民國國慶委員會改選 馬蒨君當選新任主委

金山灣區中華民國國慶委員會改選 馬蒨君當選新任主委
加密貨幣熱潮 前進灣區房地產市場

加密貨幣熱潮 前進灣區房地產市場
灣區5縣加護病房占床率逾8成 醫護人員短缺也是挑戰

灣區5縣加護病房占床率逾8成 醫護人員短缺也是挑戰

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

2022-01-27 22:58
舊金山華埠散房住戶居住空間狹小，無處躱避Omicron病毒。（本報檔案照）

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躲」

2022-01-27 00:25

舊金山機場遭警擊斃 男子身分曝光 無確定住所

2022-01-26 00:18

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」
房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
王祖賢除夕夜喜迎55歲生日 曬自拍照獲讚：永遠的女神

王祖賢除夕夜喜迎55歲生日 曬自拍照獲讚：永遠的女神