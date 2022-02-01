房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

聯準會明白表示今年利率 將上升，高多少會影響房屋買家的購買力。但是，也有專家認為，灣區 買家普遍富裕，能夠承受利息增加帶來的負擔；而另一方面來說，近來許多買家由於預期漲息，反而加緊入市，使得原本就已緊俏的市場更添競爭。

聯準會已經表示今年將增加利率，而且是不排除每次會議都加息。依照聖荷西信使報報導，過去一個月來，由於利率增加，已經導致房屋買家的每月貸款 還款金額上漲了近7%。隨著之後的利率繼續上漲，房地產買家的負擔將會更為沈重。

在2021年12月23日時，30年期的平均房貸利率為3.05%；但是到了今年的1月27日，已經增加至3.55%，達到新冠肺炎疫情以來最高的情況。

雖然利率增加會影響房地產的可負擔性，然而，許多灣區地產經紀人認為，利率增加所造成的影響，對於灣區的很多買家來說，差別並不太大。因為，大部分的灣區地產買家本來就是高收入，屬於富裕的階層。這些人在做貸款時，本身就是非常合格的借款方，能夠承受利息增加後的負擔。

JVM Lending貸款公司業者福爾西斯（Jay Voorhees）就表示：「我多數的客人很有錢，他們借款沒問題。」

他進一步舉例，以50萬的房屋貸款為例，利率每增加一個跳動點，每月的還款金額大約會增加150元。對於灣區動輒上百萬、甚至數百萬元房屋來說，這點增加的金額並不算太嚴重。事實上，灣區9個縣在2021年時，獨立屋的中位價已經達100萬元，而在舊金山縣、聖他克拉拉縣，以及聖馬刁縣，獨立屋的中位價更是超過150萬美元。

報導指出，在灣區高房價的環境之下，多數買家都必須符合超過97萬800元、「鉅額貸款」（jumbo loan）的資格。而要獲得這種貸款，必須通過嚴格的財務審批，然而貸款成功後，這些貸款的利率通常也較低，可能比普通貸款低0.5個百分點。

當然，並非所有人的經濟條件都如此優渥。灣區原本的房價就非常昂貴，在利率升高的情況之下，恐怕使得許多家庭更難負擔購買自己的房屋。加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的數據就顯示，在十年前，大約有45%的家庭可以負擔一套獨立屋；但是時至今日，每5戶灣區家庭，只有1戶能夠負擔中位價格的獨立屋，也就是僅20%的家庭夠有足夠的夠買力。

依照房地產網站Zillow估計，在舊金山和東灣，2021年房價比起先前上漲17%，從原本的117萬美元上漲至137萬元。南灣矽谷的聖他克拉拉縣，房屋中位價格也同樣上漲17%，從131萬元上漲至154萬元。

Zillow的資深經濟學家塔克（Jeff Tucker）指出，利率上調比原先的預期更為突然，但是美國的房價還是持續飆高。包括市場庫存低、首次購房者加入購買，以及需要更多空間的換房族需求增加等，都是推動房產價格攀高的因素。

塔克認為，其實以目前的利率來說，還是處於很低的水平，而由於對未來利率是否還會繼續上調的不確定性，反而影響了買家心裡，可能促使了、更多買家入市，「畢竟買家也不清楚利率將會漲到什麼境界。」