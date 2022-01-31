「虎風虎膽」 北加灣區多位藝術家聯展 慶祝虎年

硅谷亞洲藝術中心展出49位作者、88件作品慶祝虎年。左一為古銑賢。（記者李榮／攝影）

為慶祝農曆春節的到來，硅谷亞洲藝術中心依慣例在新年期間推出新春特展。今年是虎年，因此此次展覽的主題是「虎風虎膽」，題字由106歲侯北人先生題寫；本次展出共有49位作者、88件作品。

今年參展作品來自全美各地，有藝壇前輩大師和長輩的力作，也有中青年勁旅和青年學子的探索性作品，包括畫虎名家張善孖的「虎嘯圖」、李苦禪公子李燕的「乳虎」、歐豪年行草「虎虎生風」、伏文彥榜書「虎」、旅居美東的王冬齡高足周士凌的「白虎」、旅居洛杉磯 的孫雲生弟子鄭子亭的「松風圖」，來自遼寧沈陽王俠力的「松雪臥虎圖」等。

灣區 本地藝術家則有鄭月波、王昌杰、易彬文、吳月、簡國藩、古銑賢、傅勵生、張梅駒、梁禮清、王海嬰、張培椿、余春明、鍾躍英、伏偉民、侯寧、趙潔梅、陳健群、蔡漢義、鄭澤傑、徐治慶、韓瑞華、劉建一、汪丁甲、張均策 、王婷、方雲華、張志剛、袁蕾的書畫作品，以及矽谷 印社曾慶群、唐振富、郭灝、胡文玲、廖文華、馮瑾、胡錦權、葉麗芳的篆刻作品。另外，展出中還有後起之秀包括劉錦橋、賀湘、 Emma Zhou、Jane He、Jun Li的新作，以及青田石雕虎、德化白瓷虎、漢畫石像拓片虎等。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華與副館長徐心如介紹，其中古銑賢創作兩幅，潑彩山水雲壑間，虎威震人。嶺南派傳人陳健群大幅六虎圖也是陣勢雄豪。以教畫知名的方雲華，這次也特別創作色彩濃麗、溶化中國民間藝術意味的油畫「夢虎」。創投界的李峻展出戇態可愛的萌虎圖兩幅。這次展覽海報封面則是用國畫大師李苦禪之子李燕的「乳虎」，去年11月仙逝的伏文彦之子伏偉民，也展出兩幅雄風圖，上面也都有伏老題跋。

周士凌解釋他的「白虎」作品時表示，虎年來臨需「龍精虎猛」，「黑虎、白虎，能使經濟提振起來，就是好虎。民生也罷，經濟也罷，我們希望老虎的金黃能恆久，給世界以鎮靜。」

舒建華表示，展覽將於即日起至2月22日，參觀與停車都免費，地址: 3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。