老虎雕像+外賣盒飯 舊金山灣區：特殊的春節記憶

舊金山民眾在唐人街春節花市上購物。 （中新社）

美國舊金山 市中心的聯合廣場上，竪立起一座老虎雕像。藍色的「虎軀」上，裝點著梅、竹、祥雲等中國元素。不少路人停下腳步，與他們口中「很酷」「超棒」的藝術品合影。

虎年將至，6尊不同設計風格的老虎雕像出現在舊金山不同地點。聯合廣場的這尊，由加州藝術學院的中國留學生 鄧奕揚設計。他告訴記者，老虎身上的竹子和梅花元素來自其中國水墨畫的學習經驗。梅蘭竹菊「四君子」代表了古代文人所崇尚的良好品行，而祥雲則寓意「吉祥如意」。

「遠隔重洋在海外留學，原本因為無法回國過年而覺得遺憾。」鄧奕揚說，「沒想到舊金山十分重視中國的春節文化，讓我有機會參與到春節氛圍之中，同時傳播我們的中國文化。」鄧奕揚認為，今年參與老虎雕塑的創作，「可能是一份最特殊的春節記憶」。

而對於年長幾歲的羅子峻來說，他在美國生活期間的春節記憶，則與留學生「春節晚會」緊密相連。因為疫情 而停辦一年之後，1月29日晚，舊金山多所高校的中國留學生聯合舉辦的「春節晚會」回來了。兩年前還是晚會工作人員的羅子峻，這次以觀眾身份出現在虎年「春晚」現場。兩年時間裡，他已順利畢業，並在當地就業。能够時隔兩年再次看到「春晚」，令他「非常激動」。

「在疫情下生活的兩年裡，好像失去了很多社交機會，已經很久沒有和這麼多人一起慶祝節日了。」羅子峻說，「春節是我們文化裡最重要的日子之一，能與老友們一起度過這個節日，十分難得和珍貴。」在羅子峻看來，疫情下的生活比較單一枯燥，容易讓人逐漸喪失對時間的概念。他說：「回望過去的兩年，好像記憶深刻的事情並不多，時間就像是被偷走了一樣。」

就在中國留學生們相聚于舊金山大學舉辦「春晚」的同一天，許多舊金山人不約而同地前往唐人街，迎接春節花市的回歸。

中午時分，站在唐人街主街北端地勢較高的路段向南望去，數百米長的街道已經摩肩接踵。在一處售賣綠植的攤位上，店員剛搬來的一大捆劍蘭幾分鐘內便銷售一空。

買到心儀的綠植之後，金髮碧眼的珍妮與攤主笑著用廣東話「恭喜發財」相互告別。疫情暴發之前，在舊金山長大的她每年都會逛春節花市，看花車巡遊。「唐人街是我們這座城市最重要的組成部分之一，希望這不再是暫時的熱鬧。」珍妮說。

臨近春節，很多美國華人會暫時放下工作，或度假放鬆，或與家人團聚。而每逢節假日，卻是來自遼寧的汪女士最忙碌的時候。

22年前，汪女士來到美國打拼。此後，她所有的春節都是在美國度過的。從事餐飲行業的汪女士告訴中新社記者，所有的節假日她都會更忙，所以一般不會特意過節。

1月28日中午，在矽谷的庫比蒂諾商圈，汪女士經營的「青蘋果」餐廳沒有食客光臨，她和員工正忙著打包外賣。汪女士解釋說，餐廳的經營狀況通常隨著疫情的起伏而變化。疫情趨緩的時候，餐廳也曾恢復到客滿的狀態。但是，近期美國疫情再度嚴重，堂食也隨之蕭條，她和員工再度集中精力運營外賣業務。

一兩天之後，汪女士和十幾位員工就要忙著給顧客準備年夜飯了。她說，近期，美國疫情再度嚴重，很多顧客不願出門吃飯，餐廳就把年夜飯送上門。一些老顧客每年都會在汪女士的餐廳預訂年夜飯套餐，在她看來，這是老顧客們對餐廳的支持。「這就是我們華人之間的守望相助。」

今年20歲的趙德藝也來自遼寧，她與男友鄧奕揚一起參與了今年舊金山新春雕像的設計。9歲那年，趙德藝跟隨家人來到美國生活。因為長輩們每年都參與唐人街新春巡遊花車的設計和製作，她從小就對春節元素感興趣。今年，在加州藝術學院唸書的趙德藝設計了兩尊雕像的外觀。同時，這也是她連續第二年參與這一公共藝術項目的設計工作。

趙德藝告訴記者，很多人在網上給她留言，表達對其作品的喜愛，還有人向她表達感激之情。這讓趙德藝非常自豪，也「感動得流淚」。

趙德藝說：「現在，人們因為疫情而取消了很多活動和相聚的機會，希望這些藝術品可以給大家增添一絲溫暖。」