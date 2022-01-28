新型Omicron亞變種病毒 在矽谷發現

位於聖縣Fairgrounds的病毒檢測點。（網站截圖）

一種全新的Covid變種病毒在北加州的聖他克拉拉縣被發現，但關於其傳播能力的細節掌握的還不多。

聖縣衛生局官員正式，從該縣兩名檢測 者的體內檢測出一種被稱為BA.2的菌株，衛生局副局長漢（George Han）說，BA.2是Omicron 病毒的一個亞變種。

「因為這種變種並不常見，所以我們目前對它並不了解。」漢說，「據目前觀察的情況，BA.2的早期跡象和行為和Omicron十分相似。」

漢並沒有透露病毒的來源以及被感染者的信息等。他表示，目前還不清楚這種新的菌株是否值得被重新命名。世界衛生組織通常會給具有高傳染性或有嚴重後果的病毒進行命名。她說，聖縣會持續監測該變種病毒。

截止周二（25日），加州已經確診了11例由BA.2病毒感染的病例。聖縣最近7天的滾動平均感染數為3909例，比前幾周都有所下降。到目前為止，聖縣已有1976人死於Covid病毒，超過83.3%的居民已經完全接種了疫苗。12歲以上的人群中，有62.8%的人已經接種了加強針。

為應對Omicron病毒的衝擊，聖縣上周向居民免費發放了超過9萬劑居家檢測劑，從而擴大居民自檢的頻率。

加州大學 舊金山分校流行病學教授盧瑟福（George Rutherford）表示，沒有任何跡象證明BA.2亞變體值得令人擔憂。

「我們當然要做研究去證明，但是就目前來說，BA.2只是Omicron病毒類別的一種。」盧瑟福說，「沒有什麼需要擔憂的。」