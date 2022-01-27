矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

許多新移民家庭剛到灣區矽谷，常有找不到華文資源、無法與其他華人 家庭有更多連結等孤單感覺。有感於此，凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）創立了首座以華人幼童為主的共享式親子 活動空間「小書蟲親子圖書館 」，將於本月29日開幕，館內免費提供六個月到12歲的華人小孩看童書、學才藝，其中還有許多教具、玩具，內裝就像台灣的親子館一樣，令許多華人家長大為驚喜。

嚴惠如說，她來美國20年，生了兩個女兒後才發現，矽谷灣區雖然華人很多，但卻沒有任何一個地方可以凝聚青壯年第一代華人家庭，尤其是親子共享的資源相當少，不像台灣處處都有親子館，可以讓父母帶著孩子去參加活動，父母之間可以有交流的機會，孩子們也能多認識更多朋友。

嚴惠如三年前剛生完二女兒後，她萌生了自己開一間圖書館的念頭，兩年前開始成立凱芯文教基金會（The Joy Culture Foundation），去年著手找場地、採購書與教玩具，並積極尋找更多資源。

在尋找資源過程中，嚴惠如才發現原來有許多華人家庭都面臨跟她一樣的處境，不僅需要更多華文資源，同時也需要一個可以凝聚的「實體場地」，讓父母與小孩之間都能有更多聯繫。於是她透過一步步執行，終於建立起「小書蟲親子圖書館」。

灣區其實前幾年也有些免費的私人華人圖書館，提供免費圖書給孩子們閱讀，而有些大型公立圖書館也有些華文館藏區，不過「小書蟲親子圖書館」則更類似於台灣現在最流行的親子館，不僅有書，且還有玩具、教具，同時還有畫畫及音樂才藝課程與各類文化承傳活動，像是圍棋、扯鈴、書法課等，都免費提供。

台灣明怡基金會執行長鄭柏琦（Peggy Cheng）剛好也在灣區，因緣際會認識嚴惠如，參與「小書蟲親子圖書館」的建立過程，同時也擔任凱芯文教基金會董事。鄭柏琦說，她的小孩雖然都是青少年的年齡層了，但也能到「小書蟲親子圖書館」當志工，帶小小孩說故事，也能夠分享才藝課程，維繫中華文化。

鄭柏琦說，許多在美國出生長大的小孩，因為受美國教育，較容易出現認同感的問題，也常常不能理解父母輩的成長與教育背景與他們不同，成立「小書蟲親子圖書館」就是希望未來能提供更多空間與活動，能維繫中華文化、傳承兩代之間的情感與交流。

「小書蟲親子圖書館」位於中半島門洛公園（地址：934 Santa Cruz Avenue, Suite A

Menlo Park, CA 94025），嚴惠如說，未來希望能在灣區更多地方成立分館，例如南灣、東灣等地，同時也期待有志之士可以支持，無論是金錢、時間，甚至父母本身會才藝也能提供課程，各種資源都能讓更多華人受惠。更多有關圖書館資訊可上網查詢，網址為https://www.thejoyculturefoundation.org/。