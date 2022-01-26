舊金山機場遭警擊斃 男子身分曝光 無確定住所

聖馬刁縣警局25日表示，上周於舊金山 國際機場 遭警察 開槍擊斃的男子為現年37歲的蘇哲托 (Nelson Szeto)。蘇哲托沒有確定住所，警方目前也無法查出他來自那個城市。

警方於元月20日接到數通緊急求救電話，稱舊金山機場捷運出口出現一男子，造成現場緊急騷動，警方於當天上午7時26分趕到現場。

舊金山國際機場發言人雅格爾 (Doug Yakel) 說，這名男子以威脅姿態站在捷運出口處，雙手揮舞著兩把手槍，面對朝他逼近的辦案警察。

雅格爾說，辦案警察試圖緩和現場緊張氣氛，然而這名喚蘇哲托的男子繼續以攻擊性態度面對警察。當警察朝該男子發射制止性的豆袋彈 (beanbag round)時 ，他仍然繼續上前，脅迫警方辦案人員，警察終於開槍，一名旁觀者可能遭反彈的子彈擦到，輕傷送醫治療。

警方後來發現，蘇哲托當時手中所拿的兩把手槍是發射塑膠顆粒的空氣槍，並非致命武器。蘇哲托手中空氣槍橘色標幟已經除去，外表與實槍雷同。

聖馬刁地檢處檢察長瓦格斯塔夫 (Steve Wagstaffe) 表示，案發當天，他已經知道全案細節，然警方初步報告仍稱這兩支空氣槍為「真實槍枝」。

加州總檢察長邦塔 (Rob Bonta) 宣布，州檢察長辦事處將根據眾議會1506法案 (AB 1506) 調查全案經過。根據新法案AB 1506，州府必須調查警方開槍射殺沒有武裝的平民。

根據聖馬刁高等法院紀錄，蘇哲托於2017年一場事件中，面臨三項阻礙警察辦案控罪。法院紀錄顯示，2017年6月間某一夜晚，德利市 (Daly City) 警察發現蘇哲托試圖攀越280號州際公路的籬笆。

檢察長瓦格斯塔夫稱，警方上前制止時，蘇哲托拒絕聽命，並與警察爭鬥，拒絕警察收押。蘇哲托於2017年11月對騷擾地方治安輕罪不表辯護，等同認罪，被判監禁三日，出牢後繼續服18個月的緩刑。