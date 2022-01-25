職業美足隊亞裔女總裁：亞裔面孔是一種優勢而非麻煩

我們華人有著辛勤工作、逆境而上的精神，美式足球場上有著許許多多這樣的故事。（薇薇安林提供）

NFL本賽季已經進入到白熱化的階段，分區輪的四場比賽最大分差僅為6分，在比賽的最後一刻才能分出勝負。作為全美的第一大運動，美式足球 的文化逐漸突破種族、文化和語言的差異，讓更多的人接納。室內足球作為一種新式的玩法，其影響力正在社區中慢慢傳播開來。薇薇安林（Vivian Lin）作為美式室內足球首位亞裔 女總裁，對與其獨特的身份以及足球都有著自己不一樣的理解。

由於美式足球強調身體高對抗的屬性，在運動誕生之初，就沒有為女性運動員設立專門的比賽。在此基礎上，擁有亞裔面孔的薇薇安林更是在美式足球的世界中獨樹一幟。當被問及如何面對自己獨特的身份時，她回答道：「亞裔面孔對於我來說是一種優勢，並非是麻煩。」

薇薇安林表示，亞裔的身份或許會成為障礙，但她從來不會去刻意關注。「因為亞裔女性的身份，我能夠去激勵和鼓舞和我有一樣背景的群體。」薇薇安林指出，「很多亞裔群體沒有足夠的勇氣來應聘這些職位。」

薇薇安林是在2021年被提拔為聖地牙哥突擊隊（San Diego Strike Force）的總裁，這支年輕的球隊成立與2018年，成為當年室內足球聯盟（IFL)的擴展球隊之一。由於疫情的影響，球隊在2021賽季暫停了一切活動。

薇薇安林歡迎所有生活在灣區 的華裔群體來觀看室內足球的比賽。2022新賽季的首站，聖地牙哥突擊隊將在3月21日來到灣區迎戰灣區黑豹隊（Bay Area Panthers）。「我們所擅長的運動都是快節奏的，比如乒乓球。」薇薇安林說，「室內足球的節奏會在傳統足球的基礎上加快很多，這對我們華裔群體來說是了解美式足球的一個很好的方式。」

足球場上有很多令人感動的故事，而這些故事正是將這項運動傳播到更多社區中的方式。薇薇安說：「我們華人有著辛勤工作、逆境而上的精神，而美式足球場上有著許許多多這樣的故事。我希望我們的孩子們也可以聽到這些故事，將美式足球的精神帶到生活中。」