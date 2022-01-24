柯瑞三分狂鐵12次勇士還贏球 創歷史唯一紀錄

柯瑞成為NBA歷史上首個單場打鐵至少12次、命中一個三分，居然還能贏球的球員。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 23日以94比92險勝猶他爵士，勇士目前主場21勝4負，主場勝率84%，為聯盟最佳。勇士六人上雙，重回首發的普爾（Jordan Poole）13中7得到全隊最高的20分。維金斯14分，波特（Otto Porter Jr.）13分，魯尼10分6籃板，佩頓6分2抄截。柯瑞 三分狂鐵，13中1，入賬13分4籃板6助攻。柯瑞成為NBA 歷史上首個單場打鐵至少12次、命中一個三分，居然還能贏球的球員。

勇士的格林繼續缺席。湯普森膝蓋酸痛，考慮到他的嚴重傷病歷史，為保險起見，勇士也讓他高掛免戰牌。本場可謂打鐵大戰。勇士和爵士戰績均位於西區前四，雙方防守強悍，頻繁投籃不中。再加上柯瑞生涯單月（1月）最低的三分命中率29.9%，進攻場面及其滯澀。勇士這邊利用擋拆，大個子戈貝爾（Rudy Gobert）難以防守外線，又或者移動速度並不能完全覆蓋後衛的特點，讓普爾錯位攻擊他，或投籃或攻筐，屢試不爽。

勇士內線高度不高，戈貝爾在油漆區翻江倒海，得到12分18個籃板。最後時刻，勇士領先5分，但爵士的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）在32秒投出三分，將比分追到2分。普爾之後投籃不中，波格丹諾維奇三分不中，勇士驚險過關。

勇士末節得到賽季最低的11分，將對手也限制在17分。在勇士的高速輪轉、協防之下，爵士投籃81中31，命中率僅38.3%。勇士的三分42中13，命中率也才31%。球隊過去兩場比賽均只贏了2分。當把對手的投籃命中率控制在40.0%以下時，勇士戰績為9勝1負。

教頭柯爾誇獎說，球隊下半場防守非常出色。最後幾分鐘，爵士採用小個陣容，試圖利用擋拆攻擊勇士的大個，但魯尼一對一表現很好，換防跟上了波格丹諾維奇，逼迫他投籃一個很難的三分球。魯尼最後打成二加一，是本場的關鍵進攻。「兩支球隊進攻都有一點不順。但我為球員感到驕傲，因為他們的防守，將爵士的投籃命中率控制在38.0%，他們是聯盟第一的進攻球隊。這是混戰中贏球的方式。」

StatMuse的數據顯示，柯瑞成為NBA歷史上首個單場打鐵至少12次、命中一個三分，居然還能贏球的球員。其他球員在類似低效率投籃比賽中，加起來0勝6負。

雖然柯瑞投籃不佳，但柯爾說，他的狀態其實不錯。在過去的幾場比賽中，他擔任控球後衛的職責，打出不錯的比賽。「我不記得他的助攻與失誤比是多少，但非常驚人。他沒讓球失誤，打出很好的防守，只是投籃不中。他投丟皮球，是在提醒大家，柯瑞也是人。長期以來，他給人的感覺，似乎不是人，每個人都期望他整個賽季都處於一種投籃很准的狀態，但這並不是工作的方式。我為他在比賽中的努力和他在其他方面的表現感到驕傲。他的投籃會回來的。」

柯瑞賽後對自己的投籃信心滿滿，他說，「每一次投籃，我都認為會投進，除非它偏離了方向，或者投籃中有什麼不平衡的地方。當你沒有投進的時候，也是一個驚喜。」

柯瑞說，每場比賽，他的方法都相同，努力在場上做正確的事，投出覺得舒服的投籃，「我知道自己可以投進。場上的誘惑是，因為投籃不中影響所有反應，讓你心事重重。我已經過了職業生涯的這個階段。投籃問題會再次出現，但不要對我的能力失去信心。」