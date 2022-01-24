優勝美地今夏將大整建 恐需預約才能入園

優勝美地因為將進行大規模工程，今年夏季恐需預約才能入園。（記者李榮／攝影）

由於有多個施工項目正在優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）進行，爲了限制入園遊客數量以避免優勝美地的交通過於擁堵，因此優勝美地公園擬今年夏天將要求遊客入園前，必須要先上網預約才能入園。

優勝美地公園總監穆盾（Cicely Muldoon）指出，今年優勝美地國家公園將有非常多的工程將進行，規模之大幾乎是前所未見的情況，「今年夏天將是優勝美地瘋狂的施工季節。」

依照工程前的規畫，這次的整修項目包括對優勝美地公園內主要路段的重新整建，以及對園區的露營地大規模升級等項目。

園方表示，今年即將進行的工程之中，許多是早已經在等待的計畫，只是因為經費與其他因素一直未能啟動。而這次的經費來自於國會在2020年通過的「偉大美國戶外法案」（Great American Outdoors Act），該法案爲優勝美地公園的維修和升級提供了數十億美元的資金，這批資金都已經到位。

優勝美地園方指出，整建的工作肯定會影響公園的胃納量，不過園方也早就在規畫因應的方案；畢竟在工程期間，無論是交通、停車等問題，都必須要重新考量。事實上，由於新冠肺炎疫情 的關係，在過去兩年的夏季時園區也首次要求遊客必須事先網上預約。絕大多數人都能配合，當然也有部分民眾是到了園區的門口，才發現當天的名額已滿，不得其門而入。

園方指出，在2020年時，優勝美地的允許的遊客數量大約為過去平均數量的50%，去年、2021年時則是控制在過去遊客總數的50-80%之間，視新冠肺炎疫情的嚴重程度而定。不過，自去年十月起，園方已經暫時取消預約管制，目前遊客入園不需要事先預約。

依照計畫，園方將關閉Glacier Point Road，用以重建穿越優勝美地高地的熱門路線。該路段最早期、從1882年起是馬車的通道，1936年時重建成現代道路。依據計畫，預計花費4200萬美元重修「Badger Pass」到「Glacier Point」的路段。

另外，優勝美地谷（Yosemite Valley）區將打造一個新的遊客中心，工程將造成300個停車位被臨時移除。依據藍圖，中心旁會是3000平方呎的「Village Store」。