我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

緩和關係 華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名？

北加義工被7人搶劫圍攻暈倒 生日出院仍堅持巡邏

記者劉先進／屋崙報導
梅爾文受傷後生日當天出院，來華埠巡邏。社安隊給他買蛋糕慶祝生日快樂。（社安隊負責人馬作林供圖）
梅爾文受傷後生日當天出院，來華埠巡邏。社安隊給他買蛋糕慶祝生日快樂。（社安隊負責人馬作林供圖）

16日晚10時許，北加州東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊隊員梅爾文（Jonathan Melvin）在Madison街夾14街散步時，被7個非裔男子搶劫。會中國功夫的梅爾文飛腿踢到一歹徒，又揮拳打得另一歹徒不能動彈。但另5個劫匪圍上來攻擊，他寡不敵眾，被打暈在街道上，劫匪搶走手機、錢包和鑰匙。幸虧好心人報警，梅爾文被送到醫院救治。

他在19日生日當天上午出院，還不忘記參加社安隊巡邏，並提醒義工注意安全。義工按照中國習俗，送給他生日紅包，又買了蛋糕，齊唱生日歌，梅爾文數度落淚。

屋崙華埠社安隊隊員梅爾文（Jonathan Melvin）被7人搶劫圍攻，擊中頭...
屋崙華埠社安隊隊員梅爾文（Jonathan Melvin）被7人搶劫圍攻，擊中頭部。他被打暈後不省人事。他在生日當天出院，還不忘來華埠巡邏，保護市民安全。（社安隊負責人馬作林供圖） 屋崙華埠社安隊隊員梅爾文（Jonathan Melvin）被7人搶劫圍攻，擊中頭部。他被打暈後不省人事。他在生日當天出院，還不忘來華埠巡邏，保護市民安全。（社安隊負責人馬作林供圖）

加州 華埠 手機

上一則

舊金山市長布里德給華人和世界日報讀者拜年

延伸閱讀

兒子港獨風波後 袁詠儀素顏赴深圳當防疫義工

兒子港獨風波後 袁詠儀素顏赴深圳當防疫義工
世報新春嘉年華 義工介紹紓困好康

世報新春嘉年華 義工介紹紓困好康
洛城搶風盛 英遊客停一晚即被搶

洛城搶風盛 英遊客停一晚即被搶
兩英國客夜遊西好萊塢 被搶手錶現鈔隨身包

兩英國客夜遊西好萊塢 被搶手錶現鈔隨身包
裝飾花車 華裔義工充滿感恩

裝飾花車 華裔義工充滿感恩

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04

超人氣

更多 >
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實

曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實
海撈300億遭中查辦「全身而退」？林瑞陽現身直播帶貨

海撈300億遭中查辦「全身而退」？林瑞陽現身直播帶貨