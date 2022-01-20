北加義工被7人搶劫圍攻暈倒 生日出院仍堅持巡邏

梅爾文受傷後生日當天出院，來華埠巡邏。社安隊給他買蛋糕慶祝生日快樂。（社安隊負責人馬作林供圖）

16日晚10時許，北加州 東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊隊員梅爾文（Jonathan Melvin）在Madison街夾14街散步時，被7個非裔男子搶劫。會中國功夫的梅爾文飛腿踢到一歹徒，又揮拳打得另一歹徒不能動彈。但另5個劫匪圍上來攻擊，他寡不敵眾，被打暈在街道上，劫匪搶走手機 、錢包和鑰匙。幸虧好心人報警，梅爾文被送到醫院救治。

他在19日生日當天上午出院，還不忘記參加社安隊巡邏，並提醒義工注意安全。義工按照中國習俗，送給他生日紅包，又買了蛋糕，齊唱生日歌，梅爾文數度落淚。