我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緩和雙邊關係 華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名？

雷傑納隆科學獎前40名決賽名單出爐 15華生入圍

北加男子揮舞BB氣槍 被警方射殺

記者劉先進／聖巴布洛報導
19日下午，一名45歲男子揮舞著BB氣槍，東灣聖巴布洛4名警員開槍將其打死。（取自聖巴布洛警局官網）
19日下午，一名45歲男子揮舞著BB氣槍，東灣聖巴布洛4名警員開槍將其打死。（取自聖巴布洛警局官網）

19日下午，一名45歲男子揮舞著BB氣槍，東灣北加州聖巴布洛（San Pablo）四名警員開槍將其打死。警方一開始認為，男子攜帶的是一把逼真的仿製手槍。但州司法部犯罪實驗室20日上午確定，武器是一把BB氣槍。

根據舊金山紀事報報導，19日下午2時30分，位於聖巴布洛 Rumrill Boulevard和Market 街一個超市的商戶報告說，有個男子在停車場裝卸看起來像槍的東西，商戶擔心男子進入商店。

警方表示，在警員到達事發地點之前，男子駕駛一輛皮卡車離開。警員在北列治文（North Richmond）的Truman街和Market街附近將男子攔下。男子一隻手有血跡，另一隻手似乎拿著一把黑色手槍。他把槍緊貼在胸前，手部動作疑似要給武器上膛，然後轉身朝警員走去。

四名警員開火，男子被擊中後倒在地上。警方和醫護人員試圖採取急救措施，但他在送往醫院途中死亡。康曲柯士達縣驗屍官稱，男子是聖巴布洛居民，身分尚未確定。

警方表示，槍擊事件發生後，他們一開始認為，男子攜帶的是一把逼真的仿製手槍。但州司法部犯罪實驗室在20日上午確定，該武器是一把BB氣槍。聖巴布洛警局隊長布巴爾（Brian Bubar）說，BB槍可以發射金屬彈丸，州司法部認為其可以作為致命武器使用。

州司法廳正在調查該起槍擊案，因為涉及仿製槍枝。司法廳已將調查移交給康縣地區檢察官、康縣警長和聖巴布洛警方。

司法部 槍擊 加州

上一則

舊金山國際機場今晨槍擊 武裝男子死亡

下一則

舊金山機場槍擊事件 場面嚇傻乘客

延伸閱讀

麻省理工華裔教授陳剛被捕1年 「間諜」指控撤銷

麻省理工華裔教授陳剛被捕1年 「間諜」指控撤銷
「川普無特權」 眾院索國會暴亂資料 掃除障礙

「川普無特權」 眾院索國會暴亂資料 掃除障礙
史丹福購物中心驚爆持槍搶案 嫌犯得手後騎腳踏車逃逸

史丹福購物中心驚爆持槍搶案 嫌犯得手後騎腳踏車逃逸
未成年嫌犯手槍走火 射傷自己和警察

未成年嫌犯手槍走火 射傷自己和警察
殺手佯裝送餐外賣郎 闖入公寓連開數槍射殺男子

殺手佯裝送餐外賣郎 闖入公寓連開數槍射殺男子

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04

超人氣

更多 >
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實

曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實