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湯神復出最強一戰 勇士輕取活塞

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞三分8中4，全場18分8助攻3抄截。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞三分8中4，全場18分8助攻3抄截。（記者劉先進 ／攝影）

缺席900多天的湯普森，18日晚打出傷愈復出後最強一戰，全場13中6、罰球6中6得到全隊最高的21分，還有3籃板4助攻。金州勇士以102比86輕取底特律活塞。「我不在乎連續投丟100球，但絕對不會停止投籃。」

面對東區倒數第二、三分命中率聯盟倒數第一的活塞，百回合防守效率最高的勇士打得輕車熟路。瘋狂對活塞的運球施壓，當活塞球員進入禁區，全力封堵，逼迫其傳球，再去干擾三分，讓其投射最不擅長的三分，活塞三分34中9，命中率近26.5%。勇士全場抄截12次。活塞大部分時間都落後，雖然末節打出些許懸念，但勇士很快得分穩定局勢。

活塞狀元昆寧漢姆（Cade Cunningham）10中3得到8分4助攻，史都華（Isaiah Stewart）14分，而勇士的柯瑞11中6入賬18分3籃板8助攻3抄截，維金斯13中8得到19分，新秀庫明加（Jonathan Kuminga）代替因傷缺陣的格林，得到12分10籃板。

缺席兩年半的湯普森，本場交出全隊最高21分，也是他復出後的最高分。他表示，傷病是跟腱撕裂和前交叉韌帶撕裂，必須讓身體的這些部位康復。「我有幾年沒打球，現在還不是賽場上的最佳節奏。我不在乎連續投丟100球，但絕對不會停止投籃。我太愛投射了。而且平常練習也非常辛苦。」

湯普森在次節接連得分，率領勇士打出33比16的衝擊波奠定勝局。他表示，次節的表現，是復出後感覺最好的一次，在移動中投進一些神仙球。「我也是人，當我投丟時，會影響心情。很高興看到球穿過籃框，但我仍然不滿意，有一些非常好的機會，沒有投中。無論下一場比賽是什麼時候，我都會做得更好，能對比賽產生影響令人興奮。」

湯普森賽後瘋狂稱讚隊友。他形容維金斯有天賦，在籃球場上的動作難以教授，「他的那個背後移動，還有單腳起飛的扣籃動作，真是不可思議！他理應成為今年的全明星。沒有他，勇士就不會有現在的戰績。柯瑞的表現不言而喻，非常高效。他有全隊最高的正負值，他好像在睡夢中得到18分8助攻。我很高興能再次和他在球場上，大家互相配合得很好，他傳球給我做了幾次簡單的切入，我們三人組合會相當驚人。」

柯爾說，湯普森打了五場比賽，目前可能是他表現最好的一段時間。「很高興看到他手感火熱，聽到現場觀眾支持他。他有點進入自己的節奏。我們上半場打得非常好，20次助攻，球在移動，湯普森是比賽中的一個重要部分。」

復出五場比賽中，湯普森場均15.2分，三分命中率36.1%，相較於生涯41.9%的三分命中率，還有一段距離。柯爾說，這是節奏和腿部適應問題。「當你離開一段時間後，腿部是最難恢復的。因為你要在投籃時用力，要恢復到在最佳狀態下的腿部力量。毫無疑問，他的腿正在恢復。他看起來越來越好，投籃、跑動也有所改善，我認為他是按計畫恢復狀態。」

湯普森投中三分後，和觀眾一起歡呼。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森投中三分後，和觀眾一起歡呼。（記者劉先進 ／攝影）
復出的湯普森防守非常賣力。（記者劉先進 ／攝影）
復出的湯普森防守非常賣力。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森得到復出後最高分21分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森得到復出後最高分21分。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞

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