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矽谷史丹福購物中心發生持槍搶案 華人嚇傻

記者李榮／史丹福報導
嫌犯穿著全身的黑衣與滑雪帽，以及紅鞋作案。（警方提供）
嫌犯穿著全身的黑衣與滑雪帽，以及紅鞋作案。（警方提供）

治安敗壞，連向來的「好區」也發生光天化日之下的持槍搶案。位於中半島的史丹福購物中心（Stanford Shopping Center）傳出一宗持槍搶案，兩名女士在該購物中心一間餐廳用餐享受美食時，遭一名男子亮槍搶劫，得手後逃逸。

巴洛阿圖警方表示，搶案發生在18日下午2時45分，兩名婦人在購物中心的「True Kitchen」餐廳用餐時，一名男子突然上前亮出手槍，喝令要求兩人交出皮包。

警方表示，兩位被搶的受害人分別為70多歲與80多歲。兩人還向警方指出，歹徒除了亮槍以外，甚至還讓手槍發出疑似上膛的聲音。

警方說，目前不能完全確定該手槍是否為真槍。有目擊民眾向警方指出，看到手槍上疑似有橘色的套件，因此也有可能為假槍。

依據巴洛阿圖警方調查，嫌犯可能為20多歲，身高約為6呎，身材中等。作案時身穿黑色上衣，上面有紅色字體，下半身則穿著黑色長褲，並配上紅色運動鞋。此外，嫌犯也有戴面罩。不過所幸除了受到驚嚇外，搶案沒有造成任何人受傷。

前僑務委員林身影的妹妹當時也在現場，目擊搶案。林身影說，據悉，被害人當時是坐在戶外用餐區，歹徒上前亮槍行搶，很多人都嚇傻了，一陣騷亂。

「我覺得大家的警覺性還是要高一點。」林身影表示，近來治安愈來愈差，時不時就傳出搶案，或著其他的治安事件。建議民眾出門時還是要維持觀察四周的警覺性，並且盡量財不露白，也盡量不要落單，「不管去什麼地方，都不要太大意。」

巴洛阿圖警方指出，嫌犯得手以後，騎著一台藍色腳踏車離開，朝Sand Hill路方向逃逸。警方正在調查整起案件。警方並且呼籲，知情民眾可以打電話向警局連繫，或著電郵[email protected]

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