公衛專家：快篩非百分百準確 仍會漏掉一些感染者

公衛專家提醒，抗原篩檢在最好是在知道接觸病毒後三天開始自行檢測。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎在變種病毒 Omicron的強大傳播力下，疫情變得非常嚴峻，許多人都擔心確診。除了PCR檢測 之外，居家自行檢測也是重要的檢測渠道之一。不過，不少公衛專家提醒，快篩最好要「成對使用」，例如相隔一、兩天採檢，以避免在出現「假陰性」。畢竟影響檢測的變數很多，例如，檢測者可能在足夠病毒存在之前太早檢測；或者，在已經將病毒傳播給其他人之後才檢測，已經太晚。

根據CaliforniaHealthline.org指出，大多數的快篩都應該「成對使用」，例如相隔一、兩天採檢，提高其準確度。可是，市面上有少數品牌以一盒只有一個試劑的方式出售。而且實際的情況是試劑價格昂貴並且供不應求，很多家庭通常只依賴一次快篩。不少案例都顯示，雖然檢測快篩時呈陰性，但後來還是成為傳播者。藥劑師胡斯托（Julie Ann Justo）就在聖誕節參加室內家族聚會，雖然聚會的前幾天許多人使用快篩獲得陰性，可是沒想到，在一周之內至少13名參加聚會的親人在新冠病毒檢測時卻呈陽性，其中許多人還出現上呼吸道病毒的典型症狀，例如喉嚨痛和流鼻涕。

對此，專家表示，儘管家用抗原檢測（即快篩）仍然是對於遏制疫情的有用並且尚未被充分利用的工具，但卻經常遭到濫用，並可能「給予人們錯誤的信心。」

CaliforniaHealthline.org引述田納西州納什維爾的范德比爾特大學醫學院傳染病專家沙夫納（William, Schaffner）表示：「有些人錯誤地將家用快篩結果視為『免罪卡』（get-out-of-jail-free card），即『我是陰性，所以就不必再擔心了』。」

華盛頓大學醫學院檢驗醫學與病理學系臨床副主任馬蒂亞斯（Patrick Mathias）也表示，Omicron變種病毒傳播能力非常強，「於對聚會活動使用任何類型的篩檢 策略，成功率都充滿了挑戰。」他指出，如果是針對已有症狀的人檢測是否感染，快篩是非常準確，幾項研究估計準確率約在70%到近90%之間。一些在當前變種出現前或更加受控的環境下進行的其他研究還顯示出更高的準確率。當然，即便如此，快篩仍可能漏掉一些受感染者。

可是，對於沒有症狀的人，抗原篩檢的結果則不太準確。由前聯邦疾病控制及預防中心主任弗里登（Tom Frieden）經營的非營利組織「Resolve to Save Lives」的流行病預防顧問戈德瓦瑟（Shama Cash-Goldwasser）就表示，對於無症狀患者，平均而言來說快篩正確檢測到感染的機率約為50%。

沙夫納進一步，檢測正確率一個關鍵細節是「檢測的時間」；另一點是檢測能夠發現真陽性和真陰性的程度。太早檢測，例如在接觸病毒後的一兩天內採檢，結果恐怕不準確。同樣地，在活動前幾天進行檢測，也無法確認誰在聚會當天可能具有傳染性。

沙夫納等專家建議，在知道接觸病毒後三天開始自行檢測。如果感覺不適，則在症狀出現幾天後開始檢測。因為，檢測到感染的時間表具不確定性，最好按照說明使用盒中的兩個試劑篩檢。在第一次檢測後24到36小時，再進行第二次檢測。如果要參加活動，則最好確保在聚會當天進行其中一次檢測。