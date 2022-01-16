奧克蘭華埠遊民爭地盤 嚇壞了行人 社安隊介入

屋崙華埠遊民為爭地盤起衝突。華埠社安隊趕緊介入調解，並請巡邏警員過來，遞上飲料安撫，將新遊民送走才平靜事態。（馬作林供圖）

東灣台山同鄉會屋崙 （又稱奧克蘭）華埠 社安隊負責人馬作林16日表示，近期華埠出現一批疑似有精神疾病的遊民。15日當天，有新遊民進入5個舊遊民的地盤，雙方發生爭執，差點動手，行人嚇得避而遠之。舊遊民的頭目，甚至請社安隊出馬解決糾紛。社安隊趕緊介入調解，並請巡邏警員過來，遞上飲料安撫，將新遊民送走才平靜事態。

馬作林說，最近一段時間，每天早上8時許，就有四、五個遊民，一起從東屋崙方向步行到華埠，霸佔9街夾Franklin街角落，懷疑遊民是從某個庇護 所相約出行來華埠，到晚上又回庇護所睡覺。這些人或坐或躺，大聲喧嘩，又占住人行道，不少行人見到，避之唯恐不及。因為環境吵鬧，也影響營商環境。

15日下午1時30分，一位新來者跑到9街夾Franklin街角落，舊遊民的頭目見到後，非常生氣，試圖驅趕。雙方發生嚴重爭執，差點要動手打架。這位頭目每天見到社安隊巡邏，甚至找到社安隊，要求他們幫忙解決地盤糾紛。同時，一位女遊民抱著狗躺在地上，一男遊民上前戲弄。另外兩個遊民在一旁看任勞，嘻哈狂笑。導致人行道無法通行，有的市民害怕而掉頭行走，場面混亂不堪。

社安隊到場介入，不斷勸說，還有屋崙同情心義工經過，也上前幫忙。因為事態嚴重，社安隊找到華埠巡邏警員，到場處理。並送上飲料安撫，最後，將新來的遊民送走，局面才平靜下來。

馬作林表示，華埠近期精神病患者和遊民明顯增多，有時會引發爭鬥和暴力事件，嚴重影響華埠營商環境。希望政府和相關部門採取措施制止，處理好暴力隱患。