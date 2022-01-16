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公衛專家：別用布口罩 快升級醫用級口罩

記者李榮／灣區報導
公衛專家提醒，疫情嚴峻下，應該不用布口罩，快升級醫用級口罩。（記者李榮／攝影）
公衛專家提醒，疫情嚴峻下，應該不用布口罩，快升級醫用級口罩。（記者李榮／攝影）

具有高度傳播性的新冠肺炎Omicron變種病毒正席捲各地，導致新冠的病例數激增，並造成一些醫院系統不堪負荷。許多專家也提醒，口罩的選擇相當重要，布口罩的防護效果不如醫用口罩，公衛官員就呼籲，民眾不僅要施打疫苗加強劑，還要將布製口罩升級到品質更高的醫用級口罩。

根據加州健康媒體（CaliforniaHealthline.org）報導，近來一些地方政府和組織紛紛祭出自己的政策，例如洛杉磯縣將從1月17日起要求雇主向員工提供N95或KN95口罩。梅奧診所（Mayo Clinic）已於12月下旬開始要求所有訪客和患者佩戴外科口罩，不能使用布製口罩。亞利桑那大學也禁止使用布製口罩，要求校園內的每個人都佩戴品質更高的口罩。

事實上，在去年10月、也其實是Omicron變種出現之前，聯邦疾病控制及預防中心（CDC）就沒有更新其口罩指引。現行指引僅是不建議使用N95口罩，但要求出口罩應該至少有兩層，貼住臉部並有鼻樑壓條。

CaliforniaHealthline.org探訪多位專家的意見，都認為疾病控制及預防中心的現行指引是「遠遠不夠」。當然，這些專家也同意另外一點：即戴布製口罩總比不戴任何口罩還好。但如果可以選擇使用更高級的口罩，或同時佩戴外科和布製口罩，「現在是採取行動的時候了！」

對於倡導使用醫療口罩，他們解釋，儘管布製口罩似乎比紙製的外科口罩更耐用，但外科口罩以及KN95和N95口罩都添加有助於過濾顆粒的靜電荷。

布朗大學公共衛生學院學術院長蘭尼（Megan Ranney）表示：「從新冠病毒的傳播方式以及我們對Omicron迄今所知的角度來看，佩戴更高品質的口罩，對於阻止omicron的傳播確實至關重要。」

在孟加拉進行、並於去年12月發表的一項大規模真實世界研究顯示，外科口罩在防止新冠病毒傳播方面，比布製口罩更有效。因此，改善防護力的一個簡單策略就是在布製口罩下再戴一層外科口罩。外科口罩可以在網上以相當便宜的價格買到，並且可以重複使用一周左右。

蘭尼建議，選擇佩戴多層口罩者，應將品質較佳的口罩（例如外科口罩）戴在最貼近臉的裡面，再將品質較差的口罩戴在外面。

不過，儘管醫用級口罩已經更有防護能力，專家仍然認為，對於攔阻Omicron變種病毒，佩戴KN95或N95口罩的保護力最強大。因為，這些口罩在過濾病毒顆粒方面非常有效。名稱中的95是指口罩對特定大小顆粒的過濾效率為95%。N95口罩受國家職業安全與健康研究所（NIOSH）監管，而KN95受中國政府監管，KF94受韓國政府監管。

喬治華盛頓大學衛生政策與管理教授溫麟衍（Leana Wen）就表示，如果本身有能力升級到N95、KN95或KF94口罩，「絕對應該升級」。她指出，雖然這類口罩價格較為昂貴，戴起來也較不舒服，但所提供的安全性高的很多、值得投資。

溫麟衍續稱，儘管這些口罩的特點是單次性用途，但除非身處醫療機構中，否則KN95和N95口罩都可以重覆佩戴。她有次使用KN95口罩長達一個多星期。

但專家也提醒，網上販售假的N95和KN95口罩很多，因此消費者在訂購時必須小心，確保僅從合法、可信賴的廠商與通路購買。

口罩 Omicron 變種病毒

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