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舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

記者李榮／聖荷西報導
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

在矽谷房市長期賣方市場的情況下，加價買房是正常，但是近來愈來愈常聽到「比要價高出百萬」的成交價。

華人眾多的西聖荷西「95129」學區，這周在Friar Way成交了一戶三房兩衛，室內1296平方呎獨立屋。12月初上市時開價187萬5000元，1月7日正式過戶，成交價為285萬元，幾乎比要價高上100萬元。事實上，幾周前鄰近的桑尼維爾也有一棟獨立屋，最後比起要價高出80多萬元才成交。兩棟房子當初的開價並非特別低，但還是高價標出，引起社區熱議。就連資深房地產人士都看了瞠目結舌。

該獨立屋佔地6009平方呎、蓋於1963年，位於林布魯克高中學區。據看過該房的買家表示，裡面房況與裝修都還不錯，但稱不上新的裝潢、電器也都有些年紀。整體空間規畫挺舒服，起居空間還有一個天窗，只是居然要比開價高出百萬成交，實在讓人驚嘆。

「我只能說這是一個瘋狂的市場。」資深地產經紀、華美地產協會前會長陳建芬指出，灣區有很多高科技人士收入很高，加上股票選擇權，以及過去疫情以來政府的各種補助金，許多人都是口袋滿滿。在房子僧多粥少的情況下，加價的情況一波比一波兇猛，「最近我看客人在密爾比達買房，140萬的要價來了10個offers。客人加了10萬，還算是加的最少的一個。這不是瘋狂（市場）是什麼？」

她進一步指出，以灣區來說，目前看來至少在2022年前半年灣區房地產市場還是會「很瘋狂」；在2022後半年的情況，則要看看美國整體經濟的走勢而定。

陳建芬並且表示，除了加價以外，基本上買家如果想要能買到房，目前市場上多半也不能放「Contingency」（交易退出條件），「當然還是有人會給Contingency。但是我們作爲賣方經紀（listing agent），有比較、有得挑的時候，就不會給有contingency的。」

在灣區擁有多年經驗的地產投資人Ted Lee也分析，現在的房市情況還是非常火熱，「即使房子看起來貴，但還是一堆人在搶。不相信這周末去看看open house就知道了！」

他認為，低利率、高通膨的背景之下，相信無論是投資老手、還是一般的市井小民都感受到物價瘋狂上漲的現象，而房地產向來是抗通膨的資產之一。事實上，雖然說房產長期的投報率可能不一定如股市，然而房產究竟對於許多人來說第一是能滿足自住需求，再來房產投資也不算難理解，長期持有一般都能賺錢，因此市場氣氛高昂不墜。

另一方面他也發現，由於股市與許多虛擬貨幣過去幾年漲的非常兇猛，身旁有些人基於分散資產的概念，也陸續將一些投資盈利轉為房產，所以同樣推升了地產的需求。還有部分高資產人士會透過資產抵押的方式借出現金來購房，利率不高且還能有現金成交的優勢。他半開玩笑說：「你會覺得成交價太高有什麼誤會嗎？有誤會的會不會是自己的荷包？」

天窗給人很舒服的感覺。（取自地產網站）
天窗給人很舒服的感覺。（取自地產網站）
該棟房室內簡潔明亮，不過一些電器也有了年紀。（取自地產網站）
該棟房室內簡潔明亮，不過一些電器也有了年紀。（取自地產網站）
聖荷西95129一棟獨立屋，成交價比要價高出近百萬。（取自地產網站）
聖荷西95129一棟獨立屋，成交價比要價高出近百萬。（取自地產網站）

投資 灣區 房地產

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