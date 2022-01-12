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北加僑胞舉辦「迎新春‧迎冬奧」活動 支持美中運動員

記者王子涵/聖他克拉拉縣報導
美國舊金山東華社名譽社長唐勁輝主持舊金山分會場的活動。（記者王子涵/攝影）
美國舊金山東華社名譽社長唐勁輝主持舊金山分會場的活動。（記者王子涵/攝影）

北京冬奧會倒計時24天之際，由上海市僑聯主辦的「迎新春‧迎冬奧」海外僑胞助力冬奧連線活動周二（11日）成功召開，分佈在五大洲的十個海外僑團參與了本次活動。美國大上海聯盟、美國舊金山東華社在舊金山分會場共同為冬奧會歡慶喝彩，祝願中美兩國運動員取得優異的成績。

中國駐舊金山總領館王東華總領事表示，2008年北京奧運會成功舉辦為世界奉獻了一場無與倫比的夏季奧運盛會，中國用百年時間圓滿回答了著名的奧運三問，實現了中國人的百年奧運夢。2022年 ，我們即將為世界奉獻一場精彩非凡的冬季奧運盛會。

美國大上海聯盟會長璩以中表示，這是中國歷史上首次主辦冬奧會，北京也是歷史上首個同時舉辦冬奧會和奧運會的城市，雖然海外僑胞暫時無法回到祖國親臨盛會，但高科技讓我們超越疫情和時空的障礙，可以通過線上的活動與五大洲的上海僑團，商會共同為冬奧歡慶喝彩。

美國舊金山東華社秘書長王一定表示，2022北京冬奧會舉辦正值中國虎年新春佳節，長期生活在美國的華僑華人這次用實際行動發揚團結友愛、熱愛和平精神，為北京冬奧會助力加油，祝福北京冬奧會圓滿成功。

參與會議的嘉賓有上海僑聯主席齊全勝、副主席陶勇、副主席錢仲焱、北京冬奧會運動員委員會主席揚揚、上海僑聯部長沈琦琦、美國舊金山東華社名譽社長唐勁輝、代理社長張玉琪、阿聯酋上海總商會暨同鄉會、非洲上海總商會、英國上海分會、俄羅斯莫斯科華僑華人聯合會、美東紐約三江慈善公所、美國上海總商會、美國上海聯誼會、澳大利亞悉尼上海商會。

美國大上海聯盟會長璩以中致辭。（記者王子涵/攝影）
美國大上海聯盟會長璩以中致辭。（記者王子涵/攝影）
來自五大洲共十個海外僑團共同為北京冬奧會歡慶喝彩。（記者王子涵/攝影）
來自五大洲共十個海外僑團共同為北京冬奧會歡慶喝彩。（記者王子涵/攝影）
中國駐舊金山總領館王東華總領事致辭。（記者王子涵/攝影）
中國駐舊金山總領館王東華總領事致辭。（記者王子涵/攝影）

北京冬奧 奧運 舊金山

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