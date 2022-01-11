舊金山市府新規 衛生系統48小時內出核酸檢測結果

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說，在可預見的未來，COVID-19 將與我們共存，更需要及時響應治療和預防性護理，如檢測。（記者李怡/攝影）

舊金山 市長布里德聯合舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）今天宣布，針對醫院和醫院附屬系統，頒布新的COVID-19 測試指南，以滿足當前民眾的測試需求，並最大限度地減少 Omicron的激增。今日發布的最新指南，是建立在 2021 年 8 月 19 日發布的市檢測 令的基礎上，要求醫療保健機構為有症狀的居民在24小時內提供 COVID-19 快速檢測，在48小時內向舊金山公共衛生部匯報檢測結果和數據，違反者可能面臨高達1萬元的罰款。

根據衛生局的報告，自一月份以來平均每天有 1,386 名舊金山居民在檢測點檢測出 COVID-19 呈陽性，這是去年冬天每天 373 例的峰值的四倍多。舊金山每天有超過 10,000 人接受檢測，今天頒發的新令將有助於減緩傳播速度，並保持學校、醫院、無家可歸者收容所，和其他基本服務機構的正常運轉。自大流行開始以來，SFDPH 一直是舊金山市最大的 COIVD-19 測試提供商。自當前激增開始以來， 測試站點一直以 500-900% 的容量運行著。

布里德說，舊金山優先考慮的是，為所有居民提供平等的檢測機會，但隨著 Omicron 變體的迅速傳播，以及檢測需求增加帶來的挑戰，所以當下我們需要來自醫療保健合作夥伴的更多支持。發布會上她強調說，隨著我們要學會與 COVID-19 共存，擴大檢測能力對於保持課堂開放、基本服務有效運行和小企業開放是至關重要的。感謝所有一起努力工作的市政府工作人員。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說，要求所有的衛生系統合作夥伴盡其所能的，在居民急需的 COVID-19 檢測資源時，可以及時提供。他說，在可預見的未來，COVID-19 將與我們共存，更需要及時響應治療和預防性護理，如檢測。所有衛生系統都要求為其患者和工作人員提供及時的檢測。

隨著學生上週重返課堂，市府正與舊金山衛生局SFUSD 合作，提供首批 1,000 項快速測試系統，以幫助教育工作者在隔離後進行測試，以便及時順利返回課堂。市府還為學生提供了 500,000 個外科口罩 ，為教育工作人員提供 150,000 個 KN95 口罩。

除了全市的衛生局測試站點和學區正在進行的顏色（Color）測試計劃外，聯合學區目前正在為寒假歸來的學生們，提供移動快速測試。舊金山的學生們，還收到了加州公共衛生部提供的，可以帶回家快速檢測的試劑盒。