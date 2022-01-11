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北加聖荷西市議員 擬允許非美籍公民參與地方選舉

記者王子涵/聖荷西報導
聖荷西市議員阿雷納斯（Sylvia Arenas）。（網站截圖）
聖荷西市議員阿雷納斯（Sylvia Arenas）。（網站截圖）

聖荷西的兩名市議員提交了一份允許非美籍公民參與地方選舉的提議。

聖荷西現有超過20萬名的非美籍公民，如果計畫通過，他們將有權利參加選舉新立法者等活動。這份提議還需要選民的投票才能夠被通過，紐約市在上個月成為制定相關法律的最大城市，而舊金山在2016年通過了允許非美籍公民家長在校董事會選舉中投票的法律。

市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）和阿雷納斯（Sylvia Arenas）是該提議的倡導者。卡拉斯科在周一的新聞發佈會上表示：「這是一個大膽的想法，但並不新穎了。」他補充說，移民社區積極納稅，為當地經濟做出貢獻，但對於政策卻沒有發言權，這是不公平的。「我們需要保證非公民社區的聲音不被抹殺和壓制，他們有權利投票。」

立法者說，將地方投票權賦予給非美籍公民已經在聖荷西醞釀多年，之前的努力在特朗普政府執政時期被推遲。阿雷納斯說：「共和黨的種族主義政策幾十年來一直阻礙著移民改革，我們有義務找到解決方法，尊重移民在社區內發揮的重要影響力。」

兩位市議員向市議會要求召開特別研究會議來探討這一政策，但目前還沒有確切日期。「我們短時間內不會得到所有問題的答案，」卡拉斯科說，「但是現在必須要開始了。」

市議會將在周二對一系列關乎到聖荷西市發展的法律改革進行投票，包括市長選舉的時間變動、增加議會選區和增加警力巡邏等。

當地社區組織活動價艾雷迪亞（Eva Heredia）對該提議表示支持，她在週一的活動中帶領大家高呼：「我在這裡生活，我在這裡投票。」

根據2018年的數據，聖荷西所在的聖他克拉拉縣共有36.6萬名移民。一個由市議會任命的公民領導機構—憲章審查委員會委員德蘭（Huy Tran）表示，賦予非美籍公民投票權是一個很好的建議，這不僅僅將惠及拉丁裔社區而是所有人，包括中國、越南、印度、菲律賓甚至歐洲裔的社區。

聖荷西市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）。（網站截圖）
聖荷西市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）。（網站截圖）

投票 聖荷西 移民

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