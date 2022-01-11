北加聖荷西市議員 擬允許非美籍公民參與地方選舉

聖荷西市議員阿雷納斯（Sylvia Arenas）。（網站截圖）

聖荷西 的兩名市議員提交了一份允許非美籍公民參與地方選舉的提議。

聖荷西現有超過20萬名的非美籍公民，如果計畫通過，他們將有權利參加選舉新立法者等活動。這份提議還需要選民的投票 才能夠被通過，紐約市在上個月成為制定相關法律的最大城市，而舊金山在2016年通過了允許非美籍公民家長在校董事會選舉中投票的法律。

市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）和阿雷納斯（Sylvia Arenas）是該提議的倡導者。卡拉斯科在周一的新聞發佈會上表示：「這是一個大膽的想法，但並不新穎了。」他補充說，移民 社區積極納稅，為當地經濟做出貢獻，但對於政策卻沒有發言權，這是不公平的。「我們需要保證非公民社區的聲音不被抹殺和壓制，他們有權利投票。」

立法者說，將地方投票權賦予給非美籍公民已經在聖荷西醞釀多年，之前的努力在特朗普政府執政時期被推遲。阿雷納斯說：「共和黨的種族主義政策幾十年來一直阻礙著移民改革，我們有義務找到解決方法，尊重移民在社區內發揮的重要影響力。」

兩位市議員向市議會要求召開特別研究會議來探討這一政策，但目前還沒有確切日期。「我們短時間內不會得到所有問題的答案，」卡拉斯科說，「但是現在必須要開始了。」

市議會將在周二對一系列關乎到聖荷西市發展的法律改革進行投票，包括市長選舉的時間變動、增加議會選區和增加警力巡邏等。

當地社區組織活動價艾雷迪亞（Eva Heredia）對該提議表示支持，她在週一的活動中帶領大家高呼：「我在這裡生活，我在這裡投票。」

根據2018年的數據，聖荷西所在的聖他克拉拉縣共有36.6萬名移民。一個由市議會任命的公民領導機構—憲章審查委員會委員德蘭（Huy Tran）表示，賦予非美籍公民投票權是一個很好的建議，這不僅僅將惠及拉丁裔社區而是所有人，包括中國、越南、印度、菲律賓甚至歐洲裔的社區。