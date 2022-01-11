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南灣僑教中心送舊迎新 縣議員李洲曉頒感謝狀

記者李榮／密爾比達報導
僑教中心送舊迎新，李洲曉（左二）頒感謝狀。左一為陳建芬。（陳建芬提供）
僑教中心送舊迎新，李洲曉（左二）頒感謝狀。左一為陳建芬。（陳建芬提供）

南灣華僑文教中心主任閻樹榮任期屆滿即將返台，聖他克拉拉縣縣議員李洲曉（Otto Lee）在閻樹榮離開美國之前，特別到南灣僑教中心拜會頒發感謝狀，並歡迎新到任的莊雅淑主任。

李洲曉感謝閻樹榮在新冠肺炎疫情期間，對於聖他克拉拉縣縣民所做出關於健康促進方面的努力，保障社區大眾的健康安全、強化居民的生活的品質。閻樹榮也將接任的莊雅淑介少給李洲曉，期待僑教中心與聖他克拉拉縣政府今後能更密切的合作。

陪同出席的全美台灣同鄉聯誼會會長陳建芬指出，閻樹榮在灣區數年，與僑胞建立很深厚的關係，也與聖他克拉拉縣府及民選官員密切互動。她表示，聖他克拉拉縣華人居民眾多，希望未來縣府繼續支持華人社區，促進雙方面的了解與交流，並期待未來能有更多華人走向主流，為社區發聲。

新到任的莊雅淑是與閻樹榮同期進入僑務委員會，至今已服務僑委會26年。莊雅淑畢業於政治大學公共行政碩士，主修公共政策，1995年公務人員高考及格，分發至僑委會。在接任南灣僑教中心主任之前，她曾任僑委會僑民處副處長、僑務通訊社專門委員兼社長、休士頓僑教中心主任、僑委會僑民處歐非及中南美科科長、溫哥華僑教中心籌備處副主任、僑民處僑民處北美科專員、僑民處第三處專員等職。

華人 疫情 灣區

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