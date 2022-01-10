加州衛生部：無症狀醫護 可繼續工作

加州新規定，允許檢測呈陽性的醫護人員在沒有症狀的情況下，無需隔離即可返回工作崗位。 （圖片來自美聯社）

面對近日整個加州 COVID-19 病例呈指數級增長，州公共衛生廳表示，病毒檢測 呈陽性但無症狀的醫護人員，可以繼續留在工作崗位上，此規定實行到2月1日止。

加州衛生廳表示，此項政策的轉變，是為了保障在當前新冠感染病例激增的情況下，可保持醫院的正常運轉。根據衛生聽周末發布的「致急診及專業護理機構的信」中說道，「由於目前整個醫療保健系統都面臨嚴重的人員短缺問題，因此需要被感染的衛生醫護人員繼續履行工作職責。」

放寬的政策要求，僅適用於無症狀的醫護人員，且他們在工作期間需要佩戴N95口罩 ，而不是標準的醫用口罩。衛生部門還希望這些衛生醫療工作人員，只治療已經檢測呈陽性的重症感染者。

健康專家認為，根據其他地方的模式，由高度傳染性的Omicron變體推動的病例激增，將在未來幾周內達到頂峰。而到目前為止，醫院工作人員中，任何檢測呈陽性的人都必須停止工作五天，直到檢測呈陰性後才能返回。而新政策規定，於2月1日前任何無症狀的被感染醫護人員，無需回到家中隔離。州衛生部門在周日的一份聲明中表示，新的醫護人員隔離政策出台，是出於醫護人員短缺，目前全州基本護理的人員需求得不到滿足。

但醫院工會表示卻反對這項新政策。加州護士協會主席 Zenei Triunfo-Cortez 周日表示，當我們得知這一決定時，感到非常震驚，因為COVID檢測呈陽性的護士，可能會與未感染的患者打交道，這只會導致更多感染病例的激增。醫院工會呼籲衛生部門和州長紐森撤銷新的政策，代表衛生保健工作者的國際工會也提出了同樣的要求。

加州對居民的規則，要求檢測呈陽性的人必須保持隔離五天，只有在檢測呈陰性後才能解除隔離。史丹福大學微生物學和免疫學教授羅伯特·西格爾（Robert Siegel）說，大量（COVID）傳播發生在無症狀人群中，讓無症狀醫護人員繼續工作的這一操作，需要非常的謹慎。

因高度傳染性的Omicron變體推動的感染病例激增，很多在崗的一線工作者被感染。周一舊金山市長布里德還在網絡發文說道，舊金山來自警察局、消防局和交通局，分別有上百人感染新冠，布里德說，感謝這些奮戰在一線的工作人員為維護城市的正常運作而做出的努力和犧牲。