李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論台的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

僑務委員李漢文任滿三年後，今年順利連任。談到台灣在海外的外交與僑務處境，李漢文認為，蔡英文總統是在中華民國 的憲法與國旗之下宣示的總統，服務不分藍、綠的選民，在大家的努力之下台灣過去幾年也拉近了與許多國家實質的關係。然而，兩岸的關係與台灣的未來還需時間解決，但無論如何都應該尊重台灣人民的選擇；如果對岸一再打壓，也只是會讓台灣民心愈離愈遠，「其實，如果有一天、當中華民國邦交 國數目因為是中華人 民共和國霸凌而變成『0』的時候，某種程度上就會是台灣獨立的一天。」

李漢文解釋，過去兩年全世界各地都在疫情的籠罩之下，而台灣在疫情剛開始就守好防疫的陣線，並且無條件支援許多國家當時所迫切需要的口罩、防疫器材等防護設備，讓世人看見台灣防疫及生物科技的優質能量，以及台灣人本及人文教育的高度，進一步增加了台灣的實質外交關係。可惜，在中華人民共和國的打壓下，台灣近來又掉了一個邦交國，目前僅剩14個。

李漢文表示，自己是支持中華民國台灣。她認為，從歷史上來看，她不贊成把中華人民共和國稱為中國，因為1949年時中國的人民可以說是在無處可逃、沒有選擇的情況下被中華人民共和國所統治。後來一路經過中華人民共和國進入聯合國、台灣退出，目前世界上多數國家是與台灣有實質、但非正式的外交關係。然而，中華人民共和國依然對台灣的邦交國家施以威脅利誘，造成中華民國台灣的邦交國愈來愈少。但是另一個角度來看，如果有一天中華民國的邦交國真的變成0，是因為中華人民共和國的關係，以至於引起台灣人民的憤怒，同時也代表世界各國已經轉變為不承認中華民國，屆時實質存在的台灣、也就是被實際承認的時候。

她認為，台灣不斷地被打壓，其實會激起台灣人民的憤怒，反而造成台灣獨立的氛圍愈來愈盛。其實，台灣的未來與前途，都應該尊重台灣人民的選擇，而且不管人民的選擇最後為何，應是以民主與和平的機制去確認。相信無論是還在台灣，或是在海外的僑胞無論藍綠，都能支持這種共識。畢竟，即使是藍營的朋友，也是支持1949年以前的中國，而不是支持共產黨的中華人民共和國。

李漢文說，藍、綠不同陣營都在努力爭取政治上的邦交國，希望愈多愈好，當然在國際情勢下並不容易。其中一個原因當然是國際現實，而且對岸的銀彈攻勢對於許多國家來說非常有誘惑力。相對的，台灣的財政資源必須用在許多地方，不可能無條件金援外交。台灣是民主自由的國家，以照顧台灣全人民福祉為優先，不可能要人民內政次要先搞外援，「這就是海峽兩岸政治體系不同的地方。也就是台灣最成功的地方。」