強索錢財不成 非裔男拿鐵鍋砸華裔老婦

用鐵鍋砸人的非裔嫌犯，被警方逮捕。（記者劉先進／截屏）

8日下午3時許，屋崙華埠 7街巴士站，發生一起襲擊華人事件。非裔 男子索要錢財不成，用鐵鍋砸傷70多歲的華裔阿婆頭部。華埠藍天使 義工巡邏隊得知後快速趕到現場阻止並報警。警方在2分鐘趕到，將男子逮捕。

藍天使隊長鄺偉說，下午3時28分，他們巡邏到華埠7街夾Franklin街附近，一位市民匆匆跑過來說，7街巴士站有人被襲擊。藍天使一行連忙衝過去，發現被打的阿婆坐在椅子上，受到驚嚇。而一旁的非裔男子，一手拿鐵鍋，一手拿啤酒罐，口中罵罵咧咧，站在阿婆前面，還不讓她離開。

義工們快速將男子和阿婆分開。詢問得知，阿婆不會英文，在等公交車時，非裔男子向她索要錢財，阿婆表示手上錢不多。男子忽然抄起手中鐵鍋，砸向她頭部，她額頭被砸了個大包。見到義工阻止自己，男子惡狠狠的將手中啤酒罐摔在地上。因為他手中拿著鐵鍋，旁邊等車的市民都不敢貿然靠近，害怕他暴起打人。

藍天使拍攝的視頻顯示，此人手中提著鐵鍋晃悠，不斷靠近義工拿的用於防身的雨傘，嘴中念念有詞，似是在挑釁義工。義工們並未理會，一直保護阿婆。隨後警方趕到，將男子銬上手銬逮捕。