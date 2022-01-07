「太缺貨」金山染疫華人症狀快消除 才拿到在家檢測盒

染疫人數持續暴增，檢測盒更是奇貨可居。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎變種病毒 傳播速度極快，聖他克拉拉縣是受新冠肺炎衝擊最嚴重的地區之一；截至目前為止，新冠肺炎已經造成近2000人死亡。聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）呼籲，應該增加在家檢測 盒的發放，以協助防疫。

「簡單的說，我們如果沒法掌握病毒，我們就沒有辦法防堵病毒。而我們如果不做檢測，就根本沒辦法掌握病毒。」史密提恩指出，新冠肺炎疫情至今已經約兩年，持續的檢測非常的重要。縣府應該要制定計畫，不斷協助檢測的順暢，而檢測盒就是其中重要的工具之一。

他表示，聖他克拉拉縣有200萬人，需要大量的檢測能量，以防止病毒的傳播。雖然聖他克拉拉縣衛生局已經與一些社區組織合作，發放超過9萬份的檢測盒；不過，一方面是數量遠遠不足，再方面檢測計畫必須要是長期的。特別是檢測盒畢竟只能用一次，而且是檢測當下的狀況。

史密提恩表示，已經要求縣府人員在11日縣議會開會時提出計畫，解決新冠費驗檢測的相關難題。

事實上，隨著疫情快速的傳播，檢測的需求也愈來愈高。南灣就有學前教育機構，6日傳出有學童確診，因而緊急關閉學校，並且要求其他家長與學生前往測試。然而，無論是預約實體的檢測站，或是要在網路上購買檢測盒，都不是一件容易的事情。

幾天前確診Omicron變種病毒確診的Jimmy（化名）向本報指出，他是出遊回來後發覺身體有點不對，但一直到幾乎症狀結束後，才好不容易從朋友那邊拿到檢測盒、並且確診的。

他說，自己最先出現的症狀是乾咳、喉嚨痛，不過持續測量體溫，都沒有發燒的情況，因此一直不確定究竟是感冒還是確診。後來幾天喉嚨持續疼痛，有點像是扁桃腺發炎的那種感覺，之後又出現鼻塞、頭痛、流鼻水等症狀，「但好像每天症狀都不太一樣。」一度鼻塞比較嚴重，只能用嘴巴呼吸，但味覺、嗅覺都還算正常。後來拿到檢測盒後，發現確診，可是基本上症狀都差不多都已經消除，目前就等隔離期、準備再驗一次。

「沒辦法檢測的話，外面（新冠肺炎患者）的黑數會很多。」Jimmy說，自己還算幸運，稍微有防疫觀念，也運氣好能拿到檢測盒確診。但相信有很多人是「中了也不知道」，因此還是繼續在社區遊走，加上變種病毒的高傳染性，疫情狀況恐怕很令人擔心。