北加矽谷南灣僑教中心新任主任 莊雅淑上任

莊雅淑（中）抵達灣區，接任南灣僑教中心主任。（記者李榮／攝影）

南灣華僑文教中心主任閻樹榮，將於本月中任滿回台擔任新職，新任主任莊雅淑已經抵達灣區履新。莊雅淑過去曾外派溫哥華與休士頓，此次是她第三度外派。莊雅淑6日在僑教中心首度公開亮相，對於僑胞關心的返台隔離規定，她認為邊境 管制是台灣守住防疫 成果的重要因素，相信僑胞能理解，大家都不希望故鄉被病毒攻擊。

莊雅淑與閻樹榮同期進入僑務委員會，至今都已26年。莊雅淑是政治大學公共行政碩士，主修公共政策，1995年公務人員高考及格，分發至僑務委員會。在擔任南灣僑教中心主任之前，她曾任僑委會僑民處副處長、僑務通訊社專門委員兼社長、休士頓僑教中心主任、僑委會僑民處歐非及中南美科科長、溫哥華僑教中心籌備處副主任、僑民處僑民處北美科專員、僑民處第三處專員等職。

莊雅淑表示，僑胞是台灣「散落在世界各地的珍珠」，來希望在閻樹榮打下的基礎上，結合所有珍珠的力量，光亮台灣、光亮中華民國，提升僑務服務。她指出，未來工作重點將包括：增加僑教中心使用率，讓更多外國朋友認識台灣、了解台灣文化；持續台灣華語文學習中心計畫，讓外國友人透過該計畫，學習華語、體驗台灣優美的文化；促進僑務世代傳承，增加僑青的參與，鼓勵青年走入僑界參與僑務活動；橋接台商與台灣，對接矽谷及台灣的新創產業。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情 已經持續兩年餘，許多僑胞因為嚴格的隔離政策，至今還未能回台，部分僑胞也一直希望僑務單位能代為反映，希望至少能對完全接種疫苗與加強劑者放寬防疫規定。對此，莊雅淑指出，僑委會作為匯集僑民意見的平台，持續都有將僑胞的心聲轉達給中央指揮中心。

她進一步表示，在世界各國嚴峻的疫情與暴升的確診人數環境之下，台灣至今依然能守住防疫的成果，一方面是因為台灣人民素質很高，配合政府要求，一方面也是邊境管制的成果，「我想僑界朋友應該可以理解，大家也都不希望故鄉受到病毒的攻擊。」

莊雅淑說，先前台灣已經將「14+7」的隔離措施因應春節放寬為「7+7+7」。指揮中心或許有可能會在春天氣候回暖之後，再檢討一次管制規定，「但目前請大家一起幫忙，守護台灣。」

另外，針對許多南灣僑胞也關心經文處南灣行動領務何時能恢復？閻樹榮對此回應，行動領務業務一直是非常受歡迎的服務，因為疫情的關係暫時停辦，不過在此同時也進行了許多討論。目前規畫該業務未來將採預約制，以避免過去僑胞必須一早去排隊的情況，實際的復辦時間還需等等疫情趨緩後再確定。